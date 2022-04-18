سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تبدأ هجوماً للسيطرة على شرق أوكرانيا وأمريكا تمد كييف بالسلاح
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية بدأت هجومها للسيطرة على شرق أوكرانيا. في وقت أعلن البنتاغون أنّ الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.
روسيا تبدأ هجوماً للسيطرة على شرق أوكرانيا وأمريكا تمد كييف بالسلاح
زيلينسكي: الروس بدؤوا الهجوم للسيطرة على شرق أوكرانيا / AP
18 أبريل 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية بدأت هجومها للسيطرة على شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي الاثنين في كلمة مصورة: "يمكننا الآن أن نعلن بالفعل أن القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي كانوا يستعدون لها منذ فترة طويلة”.

وأضاف أن "قسماً كبيراً من الجيش الروسي بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم”.

وتعهد قائلاً: "بغض النظر عن القوات الروسية التي تُدفع إلى هناك، سنقاتل سندافع عن أنفسنا. سنفعل ذلك كل يوم".

بدوره، قال كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية اليوم الاثنين إن "المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت"، في إشارة إلى الهجوم الروسي الجديد في شرق أوكرانيا.

وكتب كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك على تليغرام: "نثق في جيشنا. إنه قوي للغاية" مطمئناً الأوكرانيين أن قوات بلادهم يمكنها صد الهجوم.

قتلى في دونيتسك ولوغانسك

قُتل ثمانية مدنيين على الأقلّ في قصف روسي استهدف الاثنين منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، حسبما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك عبر تلغرام إنّ أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية الاثنين وتمركزت فيها. بدوره قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إنّ أربعة مدنيين قتلوا الاثنين في قصف روسي على منطقته.

أمريكا تمد كييف بالسلاح

قال مسؤول كبير في البنتاغون الاثنين، إنّ الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته: "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محمّلة بمعدات مختلفة".

ومن المتوقّع أن تصل رحلة خامسة خلال الـ24 ساعة المقبلة "ما يعني خمس رحلات في غضون بضعة أيام" منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن الأربعاء حزمة جديدة بقيمة 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وسيبدأ جنود أمريكيون منتشرون في المنطقة الشرقية لحلف شمال الأطلسي منذ بدء الهجوم الروسي، "في الأيام المقبلة" تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام مدافع هاوتزر M777، الجيل الجديد من قطع المدفعية التي قرّرت الولايات المتحدة تسليمها لأول مرة إلى الجيش الأوكراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us