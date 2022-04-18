قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية بدأت هجومها للسيطرة على شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي الاثنين في كلمة مصورة: "يمكننا الآن أن نعلن بالفعل أن القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي كانوا يستعدون لها منذ فترة طويلة”.

وأضاف أن "قسماً كبيراً من الجيش الروسي بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم”.

وتعهد قائلاً: "بغض النظر عن القوات الروسية التي تُدفع إلى هناك، سنقاتل سندافع عن أنفسنا. سنفعل ذلك كل يوم".

بدوره، قال كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية اليوم الاثنين إن "المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت"، في إشارة إلى الهجوم الروسي الجديد في شرق أوكرانيا.

وكتب كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك على تليغرام: "نثق في جيشنا. إنه قوي للغاية" مطمئناً الأوكرانيين أن قوات بلادهم يمكنها صد الهجوم.

قتلى في دونيتسك ولوغانسك

قُتل ثمانية مدنيين على الأقلّ في قصف روسي استهدف الاثنين منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، حسبما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك عبر تلغرام إنّ أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية الاثنين وتمركزت فيها. بدوره قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إنّ أربعة مدنيين قتلوا الاثنين في قصف روسي على منطقته.

أمريكا تمد كييف بالسلاح

قال مسؤول كبير في البنتاغون الاثنين، إنّ الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته: "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محمّلة بمعدات مختلفة".

ومن المتوقّع أن تصل رحلة خامسة خلال الـ24 ساعة المقبلة "ما يعني خمس رحلات في غضون بضعة أيام" منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن الأربعاء حزمة جديدة بقيمة 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وسيبدأ جنود أمريكيون منتشرون في المنطقة الشرقية لحلف شمال الأطلسي منذ بدء الهجوم الروسي، "في الأيام المقبلة" تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام مدافع هاوتزر M777، الجيل الجديد من قطع المدفعية التي قرّرت الولايات المتحدة تسليمها لأول مرة إلى الجيش الأوكراني.