أعلن المحلل العسكري والاستخباراتي بقناة MSNBC وأحد قدامى المحاربين الأمريكيين مالكولم نانس الاثنين انضمامه إلى صفوف القوات المقاتلة ضد الجيش الروسي بأوكرانيا.

وظهر نانس في أوكرانيا مرتدياً زياً قتالياً ومسلّحاً ببندقية هجومية في مقطع فيديو بُثّ على MSNBC، وقال: "لقد أمضيت وقتاً طويلاً هنا قبل الحرب، ولي أصدقاء في الجيش الأوكراني كانوا يحاربون في دونيتسك".

وأضاف: "كنت أفكر كثيراً كل يوم مع استمرار الحرب.. لقد انتهيت من الكلام، وحان الوقت لاتخاذ خطوة عملية هنا".

وأشار نانس إلى أنه انضم إلى فيلق الدفاع الدولي الأوكراني، وهي وحدة من الجيش الأوكراني فتحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسماح للأجانب بالانضمام إلى "المقاومة ضد روسيا".

من جهته قال متحدث باسم MSNBC لصحيفة The Daily Beast إن نانس لم يعد محللاً للشبكة الآن بعد أن انضم إلى الفيلق الدولي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عملياتها تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".