أفاد التلفزيون الرسمي في باكستان بأن الحكومة الجديدة للبلاد أدت اليمين الدستورية في مراسم أقيمت اليوم الثلاثاء.

ويأتي أداء الحكومة الجديدة المشكّلة من أحزاب سياسية متحالفة اليمين الدستورية بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيساً للوزراء خلفاً لعمران خان.

ولم تُعلن بعد الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.

وانتخب البرلمان الباكستاني الاثنين الماضي زعيم المعارضة السابق شهباز شريف رئيساً للوزراء في البلاد خلفاً لعمران خان.

وجاء انتخاب شهباز بعد تصويت حجب الثقة عن خان الأحد وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

وفي خطابه أمام البرلمان بعد الإطاحة بحكومة خان قال شهباز شريف: "نشكر الجميع على تضحياتهم، والآن باكستان تعمل على أساس الدستور والقانون"، معرباً عن أمله أن يدفع التحالف الذي يقوده باكستان نحو التقدم.

وكان التحالف البرلماني الذي شكّله شهباز شريف بين أحزاب متنافرة سبباً في صعوده إلى رأس السلطة في باكستان البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة. فيما تنتظره مهمة صعبة لتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الشعب الباكستاني اليساري وجماعة علماء الإسلام المحافظة.

لكن المراقبين للشأن الباكستاني لا يتوقعون صمود التحالف الظرفي الذي تَشكَّل بهدف الإطاحة بخان وحكومته، لأن البلاد دخلت أجواء الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 على أبعد تقدير.