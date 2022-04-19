استأنفت ولاية أنطاليا عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط احتضان حفلات الزفاف الهندية، وذلك عقب انقطاع دام قرابة عامين بسبب تدابير وتحديات وباء كورونا.

وفي هذا الإطار شهدت الولاية التركية حفل زفاف هندي تواصل على مدار 3 أيام، لعائلة هندية تقيم في مدينة دبي الإماراتية.

وفي حفل الزفاف الذي أقيم في إحدى الفنادق الفاخرة بأنطاليا عقد قران "أنوبهاف" نجل عائلة "رونا" على "روفنا" ابنة عائلة "راينا" التي تنشط في مجال التجارة لدى كلّ من الهند ودبي.

حفل الزفاف الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت تكلفته ملايين الدولارات، بدأت تحضيراته قبل 8 أشهر من انعقاده.

وفي إطار التحضيرات هذه جرى إحضار مستلزمات ديكور على متن 7 شاحنات، فضلاً عن استخدام آلاف الزهور في التزيين، كما أحضرت من منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير، وسط تركيا مناطيد حرارية بقصد استخدامها ديكوراً خلال حفل الزفاف.

وحضر العرس الهندي أكثر من 700 شخص قدموا من الهند ودبي.

حفل الزفاف الذي تواصل على مدار 3 أيام بدأ بمراسم "الترحيب" حسب العادات والتقاليد الهندية، تلتها في اليوم الثاني فاعليات "شاي هاي" ومراسم الحناء لفنانين محترفين برسم زخارف الحناء على أيدي الراغبين من الحضور.

كما شهد اليوم الثاني من العرس الهندي طهي الخبز الخاص في التنور ثم تقديم المأكولات الهندية الشهيرة ببهاراتها الثرية والمختلفة.

ومن الفاعليات الأخرى في اليوم الثاني من الزفاف حضور العروسين إلى مكان انعقاد الحفل عبر قارب من جهة البحر، حيث استقبلهم الحضور بالتصفيق مرتدين الأزياء التقليدية الهندية.

وتولى فريق قادم من الهند ودبي مكوّن من 60 شخصاً مهمة إعداد المأكولات الهندية الخاصة، ساعدهم في ذلك الطهاة الأتراك أيضاً، فيما بلغ عدد الفريق الذي أشرف على تقديم الخدمات لجميع المدعوين 450 شخصاً.

وفي اليوم الثالث من حفل الزفاف أقيمت مراسم دينية حسب المعتقدات الهندية وتقديم الطعام والشراب للمدعوين.

وفي معرض تعليقه على الأمر قال مصطفى أوناط مدير الأعراس الهندية لدى مجموعة Inventum Global المختصة بتنظيم حفلات الأعراس إن الحفل المذكور يعد الأول من نوعه في أنطاليا، منذ ظهور وباء كورونا قبل عامين.

وأعرب عن سعادتهم لاستئناف أنطاليا احتضان حفلات الزفاف الهندية بعد انقطاع دام عامين بسبب وباء كورونا، مبيناً أن فترة الوباء لم تشهد إقامة أي عرس من هذا النوع، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأضاف "أوناط" أن العائلة الهندية التي أقامت حفل الزفاف تعيش في دبي إلا أن أغلب الحضور كانوا من الهند، مشيراً إلى أن من المؤكد حتى الآن إقامة 10 حفلات زفاف هندية حتى نهاية العام الحالي.

وأفاد "أوناط" بأن فريقاً مكوناً من 450 شخصاً كانوا في خدمة ضيوف العرس الهندي.

ولفت إلى إمكانية تزايد الإقبال على تركيا بشكل عام وبخاصة أنطاليا، من أجل إقامة حفلات الزفاف، وذلك في حال تقديم تسهيلات حول الحصول على تأشيرات الدخول.

جدير بالذكر أن قيمة قطاع الأعراس الهندية كانت تبلغ نحو 60 مليار دولار قبل وباء كورونا، وتسعى تركيا لاحتلال موقع قوي في هذا القطاع، وخطت خطوات كبيرة فيه بخاصة خلال الأعوام الماضية.