سياسة
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شاهد | كتائب القسام تعلن لأول مرة استهداف طيران إسرائيلي بصاروخ أرض-جو
استخدمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، صاروخ أرض-جو من نوع "ستريلا"، لمواجهة الغارات الإسرائيلية أمس في غزة، ماذا تعرف عن هذا الصاروخ؟.
شاهد | كتائب القسام تعلن لأول مرة استهداف طيران إسرائيلي بصاروخ أرض-جو
"ستريلا" بالروسية تعني السهم، وهو صاروخ "أرض-جو" خفيف الوزن يُحمل على الكتف. 
19 أبريل 2022

أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس)، أنها أطلقت صاروخ "أرض-جو" لمواجهة الغارات التي شنّتها مقاتلات إسرائيلية على قطاع غزة فجر الثلاثاء.

فيما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن مصدر في المقاومة أن الصاروخ من نوع "ستريلا" الروسي.

واستخدمت المقاومة ذلك الصاروخ للمرة الأولى ضد الطائرات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة عام 2012، التي استمرت نحو ثمانية أيام.

فماذا نعرف عن صاروخ "ستريلا" الروسي؟

"ستريلا" بالروسية تعني السهم، وهو صاروخ "أرض-جو" خفيف الوزن، يُحمَل على الكتف.

الصاروخ مصمَّم لاستهداف الطائرات والمروحيات التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة تصل إلى نحو 1500 متر.

كانت صواريخ "ستريلا" عنصراً أساسياً خلال الحرب الباردة، وأُنتجَت بأعداد كبيرة للاتحاد السوفييتي وحلفائه، ولا تزال تُستخدم على مستوى واسع النطاق في كل صراع إقليمي تقريباً منذ 1972.

من أشهر استخداماته تاريخياً، استخدام الجنود المصريين له في أثناء حرب الاستنزاف عام 1969، ثم استُخدم لاحقاً في حرب أكتوبر 1973 إذ أُطلقَ بالمئات مستهدفاً الطائرات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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