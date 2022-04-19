سياسة
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ماكرون: أوروبا تعتمد على غاز روسيا لكن فرنسا يمكنها الاستغناء عنه
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده ليست بحاجة إلى الغاز الروسي على الرغم من اعتماد أوروبا عليه. ونفى ماكرون الأنباء حول مبادرته لتأجيل موضوع حظر النفط الروسي حتى نهاية الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
ماكرون: أوروبا تعتمد على غاز روسيا لكن فرنسا يمكنها الاستغناء عنه
ماكرون يقول إن فرنسا ليست بحاجة إلى الغاز الروسي / AFP
19 أبريل 2022

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ليست بحاجة إلى الغاز الروسي وستواصل الضغط من لفرض عقوبات على إمدادات الغاز الروسي.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" التلفزيونية مساء الاثنين أن "أوروبا تعتمد على الغاز الروسي، لكن فرنسا ليست بحاجة إليه"، مضيفاً أن بلاده تعمل حالياً على شراء الغاز من أسواق أخرى.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده "ستواصل تعزيز العقوبات على إمدادات الغاز الروسي".

كما نفى الأنباء حول مبادرته تأجيل موضوع حظر النفط الروسي حتى نهاية الانتخابات الرئاسية في فرنسا، مشيراً إلى أن "دولة أخرى (لم يسمها) هي التي تمنع الحظر".

وأوضح أن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي، لكن يتعين على الأوروبيين التوقف عن شراء النفط والغاز من روسيا "لإضعاف قدرة موسكو على القتال".

ويخوض الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الأحد المقبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد تصدره نتائج الدورة الأولى ضد منافسته مارين لوبان التي حلت ثانياً.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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