سياسة
2 دقيقة قراءة
أفغانستان.. مقتل 6 على الأقل وإصابة آخرين بانفجارات هزت مدرسة
قتل 6 أشخاص على الأقل بينهم طلاب وأصيب 11 آخرون، في ثلاثة انفجارات هزت مدرسة ثانوية بحي تقطنه أغلبية شيعية غربي العاصمة الأفغانية كابل.
أفغانستان.. مقتل 6 على الأقل وإصابة آخرين بانفجارات هزت مدرسة
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن / AFP
19 أبريل 2022

قتل 6 أشخاص على الأقل بينهم طلاب وأصيب 11 آخرون الثلاثاء في ثلاثة انفجارات هزت مدرسة ثانوية غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابل إن الانفجارات "وقعت بشكل متتابع وسريع وتسببت في سقوط عدد من الضحايا، بينهم طلاب وبعض الضحايا من أبناء شعبنا الشيعة"، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

ووقعت الانفجارات داخل مدرسة عبد الرحيم الشهيد الثانوية قرب مركز ممتاز للتعليم، على بعد عدة كيلومترات، وكلاهما في حي داشت برشي الذي تقطنه أغلبية شيعية.

وأفاد رئيس قسم التمريض بأحد المستشفيات طالباً عدم نشر اسمه بأن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 في الانفجارات، فيما قال مستشفى للطوارئ إنه استقبل سبعة أطفال أصيبوا في التفجيرات، وفق وكالة رويترز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد هدوء في أعمال العنف خلال أشهر الشتاء الباردة وانسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وتحاول طالبان تأمين البلاد منذ توليها السلطة في أغسطس/آب الماضي، لكن خطر تجدد أعمال العنف لا يزال قائماً، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us