قتل 6 أشخاص على الأقل بينهم طلاب وأصيب 11 آخرون الثلاثاء في ثلاثة انفجارات هزت مدرسة ثانوية غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابل إن الانفجارات "وقعت بشكل متتابع وسريع وتسببت في سقوط عدد من الضحايا، بينهم طلاب وبعض الضحايا من أبناء شعبنا الشيعة"، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

ووقعت الانفجارات داخل مدرسة عبد الرحيم الشهيد الثانوية قرب مركز ممتاز للتعليم، على بعد عدة كيلومترات، وكلاهما في حي داشت برشي الذي تقطنه أغلبية شيعية.

وأفاد رئيس قسم التمريض بأحد المستشفيات طالباً عدم نشر اسمه بأن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 في الانفجارات، فيما قال مستشفى للطوارئ إنه استقبل سبعة أطفال أصيبوا في التفجيرات، وفق وكالة رويترز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد هدوء في أعمال العنف خلال أشهر الشتاء الباردة وانسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وتحاول طالبان تأمين البلاد منذ توليها السلطة في أغسطس/آب الماضي، لكن خطر تجدد أعمال العنف لا يزال قائماً، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة.