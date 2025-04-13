وأوضح ألطون أن المنتدى، الذي يُعد من القيم الرمزية البارزة لتركيا ويحمل أهمية محورية في دبلوماسية السلام، شهد هذا العام مشاركة واسعة ضمت أكثر من 6 آلاف شخص من 155 دولة، بينهم 21 رئيس دولة وحكومة، و64 وزيراً، إلى جانب نحو ألف صحفي من 46 بلداً.

وأشار إلى أن العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة ماسة إلى السلام والعدالة والطمأنينة، مؤكداً أن على الدول والمؤسسات الدولية والإنسانية جمعاء مسؤوليات جسيمة في هذا السياق.

ونوّه ألطون بأهمية الرسائل التي وجهها الرئيس أردوغان خلال المنتدى، والتي دعا فيها المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما يشهده العالم، بخاصة غزة، من مآسٍ وانتهاكات، معتبراً أن هذه الرسائل كانت بالغة الأهمية.

وأضاف أن كلمات الرئيس أردوغان التي شدد فيها على الرغبة في "رؤية منطقة يسودها الوفاق لا الصراع، والوحدة لا الانقسام، والرخاء لا الألم والدموع"، تحمل دلالة عميقة لكل شعوب الأرض، تماماً كما تحمل عبارته الشهيرة "العالم أكبر من خمسة، لأن الإنسانية أكبر من خمسة" أهمية بالغة في وجه عجز المنظومة الدولية عن وقف المظالم.

وأعلن ألطون في ختام تصريحه عن إصدار كتاب جديد يوثّق رسائل الرئيس أردوغان خلال المنتدى، لافتاً إلى أن هذا العمل يأتي لتسليط الضوء على دعوات الرئيس لوقف الظلم، لا سيما في غزة، ولإبراز رؤيته من أجل عالم أكثر عدلاً.

وختم بالقول: "نأمل أن يكون هذا العمل مرجعاً للأجيال القادمة، وأن يسهم منتدى أنطاليا في دعم السلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً".