سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على المسلمين برمضان ليس مصادفة
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة المجر في أنقرة، إنه ليس من قبيل المصادفة أن وتيرة الهجمات العنصرية والمعادية للمسلمين ارتفعت خلال شهر رمضان.
جاوش أوغلو: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على المسلمين برمضان ليس مصادفة
وزير الخارجية التركي يقول إنه ليس مصادفة أن ترتفع وتيرة الاعتداءات على المسلمين خلال شهر رمضان / AA
19 أبريل 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن "وتيرة الهجمات العنصرية والمعادية للمسلمين ارتفعت خلال شهر رمضان"، معتبراً أن ذلك ليس مصادفة.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة المجر في أنقرة، برفقة نظيره المجري بيتر سيارتو.

ولفت جاوش أوغلو إلى عدد من الحوادث والاعتداءات التي حدثت مؤخراً، منها حرق سياسي متطرف المصحف تحت أعين الشرطة في السويد وحمايتها، وتعرّض مساجد ومسلمين لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا.

وتحدّث الوزير التركي أيضاً عن الاعتداءات الإسرائيلية التي أسقطت عشرات الشهداء ومئات الجرحى في الضفة الغربية والقدس، لا سيما المسجد الأقصى ومحيطه.

وأكّد جاوش أوغلو أن الشعب التركي والشعوب المسلمة بشكل عام تعارض كل الأفكار العنصرية والمعادية للسامية والمعادية للأديان، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لمكافحة تلك الأفكار والممارسات.

وفي سياق آخر أشار جاوش أوغلو إلى أن مقر السفارة المجرية المبني في السنوات الأولى للجمهورية التركية خدم العلاقات بين البلدين لنحو قرن من الزمن.

ولفت إلى أن المجر كانت أول بلد يفتتح قسماً لعلم التركيات (علوم إنسانية تهتم بدراسة اللغات والتاريخ والأدب وغيرها للمتحدثين للشعوب التركية) في العالم، مبيناً أنهم يولون أهمية كبيرة لإسهاماتها بوصفها عضواً مراقباً في منظمة الدول التركية.

وأضاف أن تركيا طورت علاقاتها الاقتصادية مع المجر، وأن الشركات التركية تزيد باستمرار من استثماراتها هناك.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us