تخطط شركة "ميتا بلاتفورمز" المعروفة سابقاً بفيسبوك للتوسع في طرح أدوات جمع التبرعات وجعلها أسهل أمام 1.5 مليون جهة غير هادفة للربح على منصتَي فيسبوك وإنستغرام، ستشمل الجهات المشاركة في مكافحة تغير المناخ، وذلك بداية من الاحتفال بيوم الأرض.

وبدءاً من الثلاثاء يمكن لمستخدمي إنستغرام إضافة أدوات تبرع لتسجيلاتهم القصيرة (ريلز)، لتتحول المقاطع المصورة القصيرة إلى أداة لجمع تبرعات.

وبالنسبة إلى التبرعات على فيسبوك ومحتوى إنستغرام الآخر ستجمع "ميتا" أيضاً وتمرر تبرعات للجهات من دون مقابل، أي ستدفع رسوم العملية بنفسها.

وقد استُخدم فيسبوك وإنستغرام للتبرع بأكثر من 6 مليارات دولار منذ بدء المنصات في 2015، وفقاً لإيميلي دالتون سميث نائبة رئيس "ميتا" لإدارة المنتج والأثر الاجتماعي.

قفزت التبرعات من مليار دولار خلال 9 شهور فقط عام 2021، بسبب مشاركة مائة مليون صانع محتوى ومتبرع في جمع التبرعات على منصات التواصل الاجتماعي.

معظم التبرعات جاءت من متبرعين صغار، إذ كانت معظم تبرعات إنستغرام في 2021 بأقل من 20 دولاراً.

وقالت دالتون سميث: "إنهم فقط أشخاص كثيرون اجتمعوا وقدموا ما يمكنهم تقديمه من أجل قضايا يؤمنون بها".