سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الروسي يظهر مجدداً.. يتحدث عن أهداف روسيا و"خطة التحرير"
قال وزير الدفاع الروسي الثلاثاء، إن موسكو تسعى لـ"تحرير" شرق أوكرانيا، لكنه اتهم الغرب بإطالة أمد العمليات العسكرية عبر تزويد كييف بالأسلحة. تأتي تصريحات شويغو بعدما سرت شائعات حول حالته الصحية منذ مارس/آذار الماضي.
وزير الدفاع الروسي يظهر مجدداً.. يتحدث عن أهداف روسيا و"خطة التحرير"
تصريحات شويغو تأتي بعد شائعات حول حالته الصحية منذ مارس/آذار الماضي / AFP
19 أبريل 2022

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، إن موسكو تسعى لـ"تحرير" شرق أوكرانيا، لكنه اتّهم الغرب بإطالة أمد التدخل العسكري عبر تزويد كييف بالأسلحة.

وقال شويغو في أول تصريح علني منذ نهاية مارس/آذار بثّه التليفزيون: "نطبّق تدريجياً خطتنا الرامية إلى تحرير جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، في إشارة إلى المنطقتين اللتين يسيطر عليهما متمرّدون موالون لموسكو في شرق أوكرانيا.

واعترف فلاديمير بوتين باستقلال "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، في دونباس بشرق أوكرانيا، متهماً أوكرانيا بتدبير "إبادة جماعية" بحقّ المتحدثين باللغة الروسية.

يهدف الهجوم الواسع الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، الذي وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، إلى الدفاع عن الانفصاليين وتوسيع رقعة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وأضاف شويغو أن واشنطن والدول الغربية "يبذلون كل ما في وسعهم من أجل إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة. يدلّ تزويد كييف المتزايد بالأسلحة الأجنبية بوضوح على نياتهم، أن يقاتل نظام كييف حتى آخر أوكراني".

كان شويغو يتحدث أمام مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين من وزارة الدفاع والجيش، بينهم رئيس الأركان فاليري غيراسيموف.

وتأتي تصريحات الوزير بعدما سرت شائعات حول حالته الصحية منذ مارس/آذار الماضي، بسبب ندرة ظهوره العلني.

نُشرت تصريحات شويغو بعيد إعلان الجيش الروسي تنفيذ عشرات الضربات الجوية في شرق أوكرانيا ليلاً، وقصف بالمدفعية على مئات المواقع لا سيما في الشرق والجنوب.

كما دعت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية إلى إلقاء السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us