سياسة
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‎احتجاجاً على الاعتداءات على المدنيين.. الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي
أعلنت الإمارات احتجاجها على ما وصفته بأنه "اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وأكدت أنها استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس.
‎احتجاجاً على الاعتداءات على المدنيين.. الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي
الإمارات استدعت سفير إسرائيل للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس / Reuters
19 أبريل 2022

قالت وزارة الخارجية الإماراتية الثلاثاء، إنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى الدولة للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ونقل بيان للوزارة عن ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، احتجاج الإمارات على ما وصفتها بأنها "اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة... أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين".

وتابع: "أكّدَت معاليها ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلّين واحترام السلطات الإسرائيلية حقّ الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدّد الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأصيب ما لا يقلّ عن 152 فلسطينياً في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة، في أحدث تصاعُد للعنف، وبما يثير المخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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