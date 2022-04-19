أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي رجل أعمال خليجياً اشترى "عن طريق الخطأ" طائرتين من طراز إيرباص بدلاً من شرائه طائرتين لعبة للأطفال.

وأوضحت هذه المنشورات أن الرجل (مجهول الهوية) أراد أن يشتري لابنه في عيد ميلاده طائرتين لعبة لكنّه أخطأ، واشترى طائرتين حقيقيتين من دون أن يلتفت إلى الثمن الباهظ لهما.

وجذب الخبر آلاف التفاعلات على موقعي فيسبوك وتويتر، قبل أن تنفي وكالة الصحافة الفرنسية صحته، الاثنين.

وأول من نشر هذا الخبر هو موقع "Thin Air Today" في أغسطس من عام 2019.

لكن الموقع يوضح في أسفل كل صفحة أن كل ما يُنشر فيه هو من باب الهزل. وقال صاحب الموقع لوكالة الصحافة الفرنسية "إنه موقع هزليّ، للتسلية فقط".

وأضاف طالباً عدم الإفصاح عن اسمه "المقصود ليس نشر أخبار كاذبة، وإنما التسلية وشيء من التفكير".

وقال المتحدّث باسم شركة "بوينغ" في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه لإتمام عمليّة بيع طائرة "ينبغي أولاً أن يكون هناك اهتمام بالشراء من طرف شركة طيران أو حكومة ما، ثم تبدأ المفاوضات حول الاحتياجات المطلوبة، ومن بعد ذلك يبدأ استدراج العروض، ومن بعدها مباحثات على الثمن قد يتدخل فيها مجلس الإدارة"، وبالتالي فإن الحديث عن شراء طائرتين عُرضا عن طريق الخطأ أمر غير منطقي.