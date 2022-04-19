قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في تصريحات له أثناء تهنئته بابا الأقباط، تواضروس الثاني، والمسيحيين بعيد القيامة، "درسنا في تراثنا: لا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة".

وأوضح الطيب، في تصريحات لجريدة "صوت الأزهر" أنه: "لا توجد في القرآن أديان مختلِفة.. لكن توجد رسالات إلهية تعبر عن الدين الإلهي الواحد".

وأضاف "الإسلام يساوي بين الدفاع عن المساجد والدفاع عن الكنائس ومعابد اليهود بالقدر ذاته".

واستطرد شيخ الأزهر أنه "لا محل ولا مجال أن يُطلق على المسيحيين أنهم أهل ذمة فهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات والمواطنة تعبر عن روح الإسلام وفلسفته".

واعتبر الطيب أيضاً أنه "لا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية ما يحرِّم بناء الكنائس".

ورأى الطيب أن ما يحدث من مضايقات عند بناء أي كنيسة هو ميراث عادات وتقاليد وبناء مسجد أمام كنيسة والعكس "نوع من التضييق المنهي عنه".