سياسة
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أردوغان يؤكد لرئيس إسرائيل أهمية عدم السماح بالتهديدات التي تطال الأقصى
قال الرئيس التركي إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، يأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين في الآونة الأخيرة.
أردوغان يؤكد لرئيس إسرائيل أهمية عدم السماح بالتهديدات التي تطال الأقصى
أردوغان أكد لرئيس إسرائيل أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى / AA
19 أبريل 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب تغريدة للرئيس التركي.

وقال أردوغان إنهما تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، يأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه أكد لنظيره أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى.

ومنذ الجمعة الماضي، يسود التوتر بمدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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