قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن إطلاق العملية العسكرية ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي العراق، يمنع الممر الإرهابي المقرر إقامته على الحدود الجنوبية لتركيا.

وأوضح أقار في كلمة له خلال مؤتمر بولاية بورصة الثلاثاء أن تركيا تحرص على حماية أمن حدودها وشعبها من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أنه لو لم تطلق تركيا عملية "المخلب- القفل" لكانت البلاد والمنطقة ستواجهان تهديدات ومخاطر أكبر في المستقبل.

وأكد أن قضية الإرهاب على رأس جدول أعمال القوات المسلحة التركية، وأن العمليات العسكرية تنفذ وفق استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب.

وأضاف أقار أن العمليات تتواصل حتى تحييد آخر إرهابي، مع مراعاة احترام سيادة ووحدة أراضي دول الجوار.

وأطلقت تركيا ليلة الأحد-الإثنين، عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.