كلمة مصورة للمتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد فيها أن أقصر الطرق لاستعادة إسرائيل أسراها هو التزامها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً جاهزية "المقاومة" لكل الاحتمالات للمواجهة.

الأمن السوري يتصدى لفلول الأسد في اللاذقية بعد شن مجموعات عدة من فلول النظام السوري المخلوع هجوماً واسعاً بمنطقة جبلة وريفها، فيما خرجت حشود شعبية في مظاهرات بعدة محافظات سورية دعماً لقوات الأمن والجيش في عملياتها.

وزير دفاع إيطاليا يرحب باتفاقية الشراكة بين ليوناردو الإيطالية إحدى أكبر الشركات الدفاعية في أوروبا، وبايكار التركية الرائدة في تصنيع المسيَّرات، معتبراً هذه الشراكة خطوة مهمة في التعاون الدولي.