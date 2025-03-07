سياسة
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أبو عبيدة: جاهزون لكل الاحتمالات
في أخبارنا لهذا اليوم.. القسام تقول إن التزام إسرائيل بالاتفاق هو أقصر طريق لاستعادة أسراها، وزير دفاع إيطاليا يرحب بالشراكة بين بايكار وليوناردو
أبو عبيدة: جاهزون لكل الاحتمالات / TRT Global
7 مارس 2025

كلمة مصورة للمتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد فيها أن أقصر الطرق لاستعادة إسرائيل أسراها هو التزامها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً جاهزية "المقاومة" لكل الاحتمالات للمواجهة.

الأمن السوري يتصدى لفلول الأسد في اللاذقية بعد شن مجموعات عدة من فلول النظام السوري المخلوع هجوماً واسعاً بمنطقة جبلة وريفها، فيما خرجت حشود شعبية في مظاهرات بعدة محافظات سورية دعماً لقوات الأمن والجيش في عملياتها.

وزير دفاع إيطاليا يرحب باتفاقية الشراكة بين ليوناردو الإيطالية إحدى أكبر الشركات الدفاعية في أوروبا، وبايكار التركية الرائدة في تصنيع المسيَّرات، معتبراً هذه الشراكة خطوة مهمة في التعاون الدولي.

مصدر:TRT Arabi
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