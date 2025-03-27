أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، وبذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية في غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية عبر السياسات المدافعة عن السلام والعدالة.

في سياق متصل، استشهد فجر الخميس الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع جراء قصف إسرائيلي على جباليا، في سياق العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام ألفين وثلاثة وعشرين.

من جانب آخر، اعتقلت السلطات الأمريكية طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس، رميساء أوزتورك، من دون توضيح سبب الاعتقال، فيما أعرب الطلبة عن قلقهم على زميلتهم أوزتورك، وقالوا إن موقعاً يُدعى "كاناري ميشين" يسرّب بيانات الطلاب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين، كان قد سرّب معلوماتها الشخصية منذ فترة.

وفي السودان، واصل الجيش تقدمه في الخرطوم، واستعاد السيطرة على المطار ومقرات أمنية وعسكرية وعدة أحياء، في وقت عاد فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى القصر الرئاسي في العاصمة وأعلن "الخرطوم حرة".

ختاماً.. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فجر اليوم الخميس مقتل وإصابة أربعة أشخاص جراء قصف أمريكي على العاصمة صنعاء، بعدما تحدثت الجماعة في وقت سابق عن أكثر من خمس عشرة غارة على مناطق متفرقة في شمال البلاد.