سياسة
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حديقة حيوانات ألمانية تغيّر اسم خنزير بعد الهجوم على أوكرانيا.. ما العلاقة؟
أعادت حديقة حيوانات في بافاريا تسمية خنزير روسي لديها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك بعد إجراء استبيان لاختيار اسم جديد له.
حديقة حيوانات ألمانية تغيّر اسم خنزير بعد الهجوم على أوكرانيا.. ما العلاقة؟
الخنزير الذي يبلغ وزنه 200 كيلوجرام، يزن نحو ثلاثة أضعاف وزن الخنازير الموجودة عادة في ألمانيا. / Reuters
20 أبريل 2022

أقامت حديقة حيوانات في بافاريا، كانت سمّت أحد خنازيرها البرية "بوتين" بسبب جيناته الروسية، مراسم لإعادة تسميته باسم ألماني، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال إيكارد ميكيش، مدير الحديقة الواقعة خارج بلدة ميهلميسل، إنه أطلق على الخنزير لدى وصوله قبل ثلاث سنوات، اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه من سلالة خنزير من عرق روسي نقي.

وأضاف أن الخنزير الذي يبلغ وزنه 200 كيلوجرام، يزن نحو ثلاثة أضعاف وزن الخنازير الموجودة عادة في ألمانيا.

وأفاد ميكيش بأنه كلما اضطر في الآونة الأخيرة إلى النداء على الخنزير كي يراه الزوار، يشعر بقشعريرة عند ذكر بوتين في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا، كما أعرب عن قلقه إزاء شعور الزوار الأوكرانيين.

وسرعان ما توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد خنزير يستحق هذا الاسم، لذلك أعلنت الحديقة على وسائل التواصل الاجتماعي عن البحث عن اسم جديد، ووصلها نحو 2700 اقتراح، وفاز إيبرهوفر، وهو اسم شرطي من سلسلة كتب بافارية شهيرة، بالتصويت.

وأُعيدت تسمية الخنزير يوم الثلاثاء في احتفال تضمن كعكة مزينة بخمسة خنازير وردية مبتسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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