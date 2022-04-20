ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الثلاثاء أن الأيام القادمة قد تشهد إصدار توصية من مكتب مكافحة الإرهاب، لتحذير الإسرائيليين من السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

وتتزايد المخاوف الأمنية الإسرائيلية من احتمال تعرّض الإسرائيليين للاستهداف في قطر.

وسيعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جلسة لمناقشة هذه النقطة، الأسبوع المقبل، في وقت تقدر فيه وكالات السياحة الرياضية أن ما بين 25 إلى 30 ألف إسرائيلي ينوون حضور المونديال في قطر.

واعتبرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن القرب الجغرافي بين قطر وإيران واحتمال حضور مئات آلاف المشجعين الإيرانيين، قد يشكل خطراً على تواجد المشجعين الإسرائيليين في قطر.

فيما صرح مصدر أمني للصحيفة العبرية، أنه "إذا لم يُتوصل إلى اتفاق بشأن الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، فقد تصدر توصيات بتجنب السفر إلى قطر لحضور المونديال".