سياسة
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لليوم الرابع.. قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
تستمر اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي. لتفسح المجال لدخول المستوطنين إلى باحات المسجد تزامناً مع أيام عيد الفصح.
لليوم الرابع.. قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
Israel Palestinians / AP
20 أبريل 2022

لليوم الرابع على التوالي، اقتحم عناصر من الشرطة الإسرائيلية الأربعاء المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، قبيل اقتحام مستوطنين إسرائيليين له.

وقال شهود عيان، إن عشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، اقتحموا المسجد وانتشروا في ساحاته، قبل وقت قصير من بدء اقتحامات المستوطنين.

وأجبرت الشرطة المصلين المسلمين على إخلاء ساحات المسجد بشكل كامل، قبل أن تبدأ بتسهيل اقتحام المستوطنين له عبر مجموعات تضم الواحدة منها عشرات الأشخاص.

ويقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بشكل يومي، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، فرضت قيوداً على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية انتشرت على بوابات المسجد الأقصى لمنع المصلين العودة والدخول إلى المسجد مجدداً.

وأشار الشهود إلى أن العشرات من المصلين كانوا في المُصلى القبلي المسقوف، واحتجوا على الاقتحام عبر ترديد هتاف "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، كما طرقوا بشدة على الأبواب الخشبية الكبيرة، للمصلى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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