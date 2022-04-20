سياسة
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تركيا .. انفجار عبوة ناسفة بحافلة لحراس سجن في مدينة بورصة
أعلنت السلطات التركية الأربعاء وقوع انفجار بعبوة ناسفة، في حافلة لحرس "سجن بورصة". وأسفر الانفجار عن استشهاد موظف وجرح 4 آخرين.
تركيا .. انفجار عبوة ناسفة بحافلة لحراس سجن في مدينة بورصة
انفجار عبوة ناسفة بحافلة لحراس سجن في “بورصة” التركية / AA
20 أبريل 2022

أعلنت السلطات التركية صباح الأربعاء استشهاد شخص وجرح 4 آخرين، في انفجار بحافلة تقل حراس سجن في ولاية بورصة التركية.

وقال والي بورصة يعقوب جانبولات، في تصريح صحفي إن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت عبر التحكم بها عن بعد في حافلة تقل نحو 30 موظفاً من حراس السجن.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن استشهاد موظف وجرح 4 آخرين، أحدهم إصابته خطيرة، في حين نُقل الموظفين الآخرين إلى المستشفى لإجراء فحوصات عامة لهم.

وأشار إلى أن وزيري العدل والداخلية يتابعان القضية من كثب، وفي طريقهما إلى بورصة.

وذكر جانبولات أن الانفجار يعتبر عملاً إرهابياً وأن جميع الوحدات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، وأن عمليات التحقيق جارية للحصول على النتائج في أقرب وقت.

ولفت إلى أن الانفجار تسبب أيضاً في تحطم نوافذ بعض المباني في المنطقة المحيطة، دون وقع أي ضرر في المدنيين.

بدوره، توجه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى بورصة لإجراء تحقيق ميداني في مكان الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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