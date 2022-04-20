سياسة
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قناة تايوانية تسبب هلعاً بعد بث أخبار بالخطأ حول "غزو صيني"
اعتذرت قناة "سي.تي.إس" التلفزيونية التايوانية، عن تسببها بحالة هلع بين الجمهور بعد بثها عن طريق الخطأ سلسلة من التنبيهات، تفيد بأن الصين شنت هجمات على الجزيرة، خلال النشرة الصباحية.
قناة تايوانية تسبب هلعاً بعد بث أخبار بالخطأ حول "غزو صيني"
عزا التلفزيون الخطأ إلى موظفين، بثوا عن طريق الخطأ محتوى تدريبات على حرائق كُلفت المحطة بإنتاجه لرجال الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة. / Reuters
20 أبريل 2022

اعتذرت قناة تلفزيونية تايوانية الأربعاء عن تسببها في حالة هلع بين الجمهور بعد بثها عن طريق الخطأ سلسلة من التنبيهات، تفيد بأن الصين شنت هجمات على الجزيرة، أثناء النشرة الصباحية.

وقال تلفزيون "سي.تي.إس" المتمركز في تايبيه في بيان، إنه "يقدم اعتذاراته الصادقة عن هذا الخطأ الجسيم الذي تسبب في هلع بين الجمهور وفي مشاكل للوحدات المعنية".

وأثار التلفزيون مخاوف بعد بثه سلسلة تنبيهات بينها "إصابة مدينة تايبيه الجديدة بصواريخ موجهة من الجيش الشيوعي"، وقال إن "سفناً انفجرت ودُمرت منشآت وقوارب، ولحقت أضرار بميناء تايبيه".

وعزا التلفزيون الخطأ إلى موظفين بثوا عن طريق الخطأ محتوى تدريبات على حرائق كُلفت المحطة بإنتاجه لرجال الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة.

ويأتي هذا الحادث الذي يتعلق بمسألة حساسة جداً في تايوان، في أجواء من القلق من أن تنفذ الصين يوماً ما تهديداتها بضم الجزيرة شبه المستقلة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، ووعدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال التلفزيون إنه أصدر تصحيحات واعتذارات عبر قنوات متعددة، مؤكداً أنه "سيعاقب بشدة" المسؤولين بعد إجراء تحقيق داخلي.

وكتب في منشور على صفحته على فيسبوك "لا داعي للذعر"، موضحاً أن "رسالة للوقاية من الحرب والكوارث نشرت بالخطأ".

وكثفت بكين ضغوطها على تايوان منذ وصول الرئيسة تساي إنغ ون إلى السلطة في 2016.

وازدادت مناورات الترهيب الصينية بشكل كبير خلال العام الماضي، إذ اخترقت الطائرات الحربية منطقة الدفاع الجوي التايوانية بشكل شبه يومي.

وسجلت تايوان 969 توغلاً من هذا النوع في 2021 حسب وكالة فرانس برس، أي أكثر من ضعف العدد البالغ 380 تقريباً المسجل في 2020.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2022 سجلت حوالي 300 عملية توغل جوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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