سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لن نغض النظر عن الاعتداءات على الأقصى رغم العلاقات مع إسرائيل
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان، على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية. ونوه إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تندرج في إطار الدفاع عن هذه القضية.
أردوغان: لن نغض النظر عن الاعتداءات على الأقصى رغم العلاقات مع إسرائيل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان في العاصمة أنقرة   / AFP
20 أبريل 2022

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بأن علاقات أنقرة مع إسرائيل هي للدفاع عن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل".

واستدرك قائلاً: "ومع ذلك، هذا لا يعني أننا سنغض الطرف عن الاضطهاد والهجمات على مقدساتنا، لن نوافق على ذلك مطلقاً".

وأضاف: "الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر".

وشدد الرئيس التركي قائلاً: "لا أحد من المسلمين يمكنه التخلي عن القضية الفلسطينية وأجدادنا العثمانيون فعلوا ما بوسعهم لحماية فلسطين والقدس".

وتابع: "حتى لو بقي العالم كله صامتاً، فسنواصل موقفنا لحماية قضية القدس والمسجد الأقصى بأعلى صوت".

وحول عملية "المخلب-القفل" التي أطلقتها تركيا الاثنين شمالي العراق، أكد أردوغان أن هدف العملية تطهير الأراضي العراقية من تسلط تنظيم PKK الإرهابي وضمان أمن حدود تركيا.

وأشار إلى أن المنظمات الإرهابية لم تعد قادرة على ممارسة أي عمل داخل تركيا، لأن سلطات الأمن التركية منعت إلى حد كبير عمليات التسلل والهروب عبر الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us