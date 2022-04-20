نشر المصور الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سلسلة من الصور له في الكواليس قبل انطلاق الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ويظهر ماكرون في إحدى الصور، غير الرسمية، جالساً على أريكة صفراء مرتدياً قميصاً مفتوح الأزرار، في مشهد لم يعتد الرئيس الفرنسي الظهور به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، على نطاق واسع، مشبهين الرئيس الفرنسي بالممثل شون كونري"، والنجم بيرت رينولدز، ولاعب كرة المضرب السويسري، روجر فيدرر.

وفيما يأمل ماكرون أن يتغلب على اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الحالية، فإنه سيحتاج في ذلك بالتأكيد إلى حشد بعض الدعم من الشباب.

فمع انخفاض عدد المرشحين في الجولة الأولى من 12 مرشحاً إلى اثنين، يتعين على كل من ماكرون ولوبان الآن السعي لاستمالة ما يقرب من 50% من الناخبين الذين كانت لديهم تفضيلات أخرى في الجولة الأولى من الانتخابات.

وقد توحد الناخبون من اليسار واليمين، في الانتخابات السابقة على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية، توحداً تاريخياً لعرقلة وصول ممثلة اليمين المتطرف آنذاك، لوبان، إلى السلطة، في ظاهرة تعرف باسم "الجبهة الجمهورية".

ويقول محللون إن أصوات اليسار قد تنقسم هذه المرة على الأرجح، إذ يذهب ثلث إلى ماكرون، وثلث إلى لوبان، ويمتنع ثلث عن التصويت.