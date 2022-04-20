كشفت دراسة ديموغرافية لسوق العقارات حول العالم، أن مدينة بيتسبرغ الأمريكية جاءت في مقدمة المدن ذات الأسعار المعقولة لشراء منزل، فيما احتلت هونغ كونغ المرتبة 92 وجاءت نيويورك في المرتبة 73، ولندن 79.

وتناولت الدراسة البحث في أسواق العقارات الأمريكية والأسترالية والكندية وأيضاً هونغ كونغ ونيوزيلندا وسنغافورة وبريطانيا، وفق صحيفة "بلومبيرغ" الاقتصادية.

وقارنت الدراسة متوسط دخل الأفراد بأسعار المساكن، في الربع الثالث من عام 2021، وخلصت إلى وقوع "تدهور غير مسبوق في القدرة على تحمل تكاليف السكن خلال فترة الوباء".

ومن بين المدن الأقل تكلفة لشراء مسكن، جاءت مدينة بيتسبرغ في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، تليها أوكلاهوما سيتي، ثم روتشستر في نيويورك.

أما في قائمة المدن الأعلى سعراً، فقد جاءت هونغ كونغ في الصين بمقدمة القائمة، تليها سيدني في أستراليا، ثم فانكوفر في كندا، وأخيراً ملبورن في أستراليا.