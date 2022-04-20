أعلن الجيش الروسي الأربعاء أنّه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "سارمات"، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جداً ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّه "لا مثيل له".

وقال بوتين في كلمة بثّت عبر التلفزيون "هذا حقّاً سلاح فريد سيعزّز القدرة العسكرية لقواتنا المسلّحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين".

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع إلى إفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد ليضرب أهدافاً في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجرائها أول اختبار لصاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات.

ولفتت الوزارة إلى أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى منطقة محددة في معسكر "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد، لافتة إلى أن هذه هي أول عملية إطلاق خلال برنامج اختبارات "سارمات".

وشددت الوزارة على أن الصاروخ الجديد يتمتع بـ"مواصفات فريدة تتيح له اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية"، موضحة أن "سارمات" يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم و"سيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية".

وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان مسجل صدر عنه أن الصاروخ أطلق بنجاح في الساعة الـ15:12 من اليوم بتوقيت موسكو من نفق في مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد.

وقال: "جرى تحقيق أهداف عملية الإطلاق بالكامل، وجرى تأكيد المواصفات المعلنة في جميع مراحل تحليق الصاروخ، ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى منطقة محددة في معسكر "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا (في أقصى شرق البلاد)".

وأكد المتحدث أن الاستعدادات جارية في وحدة صاروخية بإقليم كراسنويارسك على انتقال الفوج الصاروخي الرئيسي فيه إلى استخدام "سارمات" بدلاً عن صاروخ "فيوفودا".

وأشار كوناشينكوف إلى أن "سارمات" يعتبر صاروخاً روسي الصنع بالكامل، مؤكداً أن مواصفاته أتاحت توسيع قائمة الأسلحة التي يمكن تجهيزه بها، فيما يخص عدد الرؤوس الحربية وأنواعها على حد سواء، بما يشمل رؤوساً فرط صوتية.

وتابع: "بإمكان الصاروخ الجديد ضرب أهداف على مسافات بعيدة باستخدام مختلف مسارات التحليق، ويتمتع صاروخ "سارمات" بمواصفات فريدة تتيح لها بشكل واثق اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية".

وأكد كوناشينكوف أن "سارمات" يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم و"سيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية".