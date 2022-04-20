سياسة
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روسيا تعتّم على عدد قتلاها وكييف تتهمها بترحيل أوكرانيين لأراضيها بالإكراه
كشف عضو في البرلمان الأوكراني أن موسكو رحّلت 500 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا، ودعا الصليب الأحمر إلى التواصل مع أولئك المفقودين، فيما اتخذت روسيا مزيداً من الخطوات لفرض السرية على عدد قتلى جنودها في أوكرانيا.
روسيا تعتّم على عدد قتلاها وكييف تتهمها بترحيل أوكرانيين لأراضيها بالإكراه
روسيا رحلت نحو 500 ألف أوكراني إلى أراضيها / AFP
20 أبريل 2022

قال عضو بارز في البرلمان الأوكراني للمشرعين الأوروبيين، الأربعاء، إن موسكو رحلت 500 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا، ودعا الصليب الأحمر إلى التواصل مع أولئك المفقودين.

وقال ميكيتا بوتوراييف رئيس اللجنة الإنسانية بالبرلمان الأوكراني "جرى ترحيل نصف مليون مواطن أوكراني من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية رغماً عنهم".

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الرقم الذي قدمه بوتوراييف والذي لم يقدم تفاصيل أو أدلة تدعم تصريحاته.

وأبلغ بوتوراييف أعضاء البرلمان الأوروبي عبر الفيديو "للأسف لا توجد فرصة حتى الآن للتواصل مع هؤلاء ا لأشخاص".

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأوكرانية في مدينة ماريوبول إن نحو 15 ألف مدني جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا منذ استيلاء القوات الروسية على أجزاء من المدينة الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي كان يقطنها عادة حوالي 400 ألف نسمة، يواجهون محنة عصيبة دون إمكانية للحصول على طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.

وقالت السلطات المحلية إن آلافاً من السكان جرى اصطحابهم بالقوة عبر الحدود، لكنها لم تذكر عدداً محدداً. وقالت وكالات أنباء روسية في ذلك الوقت إن حافلات أقلّت مئات الأشخاص تصفهم روسيا باللاجئين من ماريوبول إلى روسيا في الأيام الماضية.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في بيان : "جرى البدء في الترحيل الجماعي للسكان من منطقة ليفت بانك إلى روسيا. في المجمل، تعرض حوالي 15 ألفاً للترحيل الجماعي غير القانوني".

في سياق آخر، اقترحت وزارة الدفاع الروسية أن يتقدم أقارب الجنود الذين قُتلوا في أوكرانيا بطلب إلى السلطات العسكرية بدلاً من السلطات المدنية للحصول على تعويضات، مما يفرض مستوى إضافياً من السرية حول خسائر الحرب.

وتصنف روسيا بالفعل أعداد القتلى العسكريين على أنها من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم ولم تُحدّث أرقام الخسائر الرسمية في أوكرانيا منذ حوالي أربعة أسابيع.

وطلبت وزارة الدفاع في اقتراحها ألا يشرف المسؤولون المدنيون على التعويضات المدفوعة لعائلات الجنود القتلى، وبدلاً من ذلك تتعامل معها مكاتب التجنيد. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى "تضييق دائرة الناس" الذين لديهم معلومات عن القتلى في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 25 مارس/آذار مقتل 1351 جندياً روسياً وإصابة 3825 منذ أن شنت موسكو ما تطلق عليه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ولم تقدم الوزارة أي تحديث عن الخسائر العسكرية منذ ذلك الحين، لكن الكرملين تحدث عن "خسائر كبيرة". وقالت أوكرانيا والحكومات الغربية إنها تعتقد أن الخسائر الروسية أكبر من ذلك بكثير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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