أعلن في السعودية عن الفائزين بالمراكز الأولى لمسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية "عطر الكلام"، والذين حصلوا على جوائز مليونية مخصصة لأعذب الأصوات وأكثرها جمالاً في التلاوة ورفع الأذان، والبالغة قيمتها 12 مليون ريال، والتي فاز فيها عن فرع الأذان، مؤذنان تركيان.

وكشفت أحداث الحلقة الأخيرة من منافسات "عطر الكلام" المميزة بالتنوع العرقي للمتسابقين عن فوز المتسابق المغربي يونس مصطفى غربي بالجائزة الأولى لفرع التلاوة بقيمة 5 ملايين ريال سعودي، فيما حصل البريطاني محمد أيوب عاصف على مليوني ريال نظير فوزه بالمركز الثاني، ثم البحريني محمد مجاهد الذي فاز بمليون ريال كجائزة مخصصة للمركز الثالث، وأخيراً الإيراني سيد جاسم موسوي الذي فاز بالمركز الرابع وجائزة تقدر بـ500 ألف ريال سعودي.

وبفرع المسابقة العالمية للأذان تقاسم المؤذنان التركيان محسن كارا، والبجان جليك أولى الجوائز، إذ حصل محسن على المركز الأول وجائزة مليوني ريال، فيما حصل البجان على المركز الثاني بجائزة قدرها مليون ريال، أما المركز الثالث فكان من نصيب الشاب السعودي عبدالرحمن بن عادل الذي حصل على جائزة تقدر بنصف مليون ريال، فيما حصل السعودي الآخر أنس الرحيلي على المركز الرابع بجائزة قدرها 250 ألف ريال سعودي.

وكانت أولى تصفيات المسابقة قد بدأت عام 2019، وشارك فيها أكثر من 40 ألف متسابق، من 80 دولةً حول العالم، قبل الوصول إلى التصفيات النهائية التي تنافس فيها 36 متسابقاً بفرعي التلاوة والأذان عبر برنامج "عطر الكلام".