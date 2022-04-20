سياسة
3 دقيقة قراءة
نتفليكس على عتبة خسارة تاريخية.. كيف حصل ذلك؟
شركة "نتفليكس" المتخصصة في إنتاج البرامج والمسلسلات ترجع خسارتها عدداً كبيراً من مشتركيها إلى التضخم والحرب الأوكرانية والمنافسة الشديدة. في حين تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الشركة في طريقها إلى "أسوأ خسارة منذ أكثر من 10 سنوات".
نتفليكس على عتبة خسارة تاريخية.. كيف حصل ذلك؟
ذكرت "وول ستريت جورنال" أن أسهم "نتفليكس" فقدت قرابة ثلث قيمتها بعد افتتاح الأسواق يوم الأربعاء / AFP
20 أبريل 2022

أعلنت شركة "نتفليكس"، الترفيهية المتخصصة في إنتاج البرامج والمسلسلات أن التضخم والحرب الأوكرانية والمنافسة الشديدة ساهمت في خسارة مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

في حين قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الشركة في طريقها إلى أسوأ خسارة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتوقعت الشركة ارتفاع خسائرها، بعد إعلانها خسارة 200 ألف مشترك في الربع الأول من العام المالي، وعدم تمكنها من تحقيق هدفها بإضافة 2.5 مليون مشترك جديد.

وتسببت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، ووقف خدمات الشركة في روسيا إلى خسارتها 700 ألف مشترك.

وانعكست عواقب الإعلان مباشرة في أسواق المال، لتسجل "نتفليكس" انخفاضاً في سعر أسهمها بنسبة 25%، الثلاثاء، وتضاءلت قيمتها السوقية بمقدار 40 مليار دولار.

ووفق وكالة رويترز خسرت الشركة نصف قيمتها منذ إعلان تراجع عدد مشتركيها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن أسهم "نتفليكس" فقدت قرابة ثلث قيمتها بعد افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، مضيفة أن الشركة "في طريقها إلى تسجيل أسوأ يوم منذ أكثر من عقد" في أسواق البورصة.

وتقول الصحيفة الأمريكية إنه إذا استمر الانخفاض بنسبة 32% بعد الإغلاق، فيشكل هذا أكبر انخفاض يومي في سعر سهم "نتفليكس" خلال يوم واحد منذ أكتوبر 2011، عندما انخفض بنسبة 35% تقريباً.

ومن المتوقع أن يدفع تراجع المشتركين إلى اعتماد "نتفليكس" على الإعلانات، مثلما تفعل بعض الخدمات المنافسة الأخرى، مثل "HBO" و"ديزني"، اللتين توفران سعراً أرخص عند احتواء المنتج على الإعلانات وأغلى بنسخة "بلاس" دون أي فواصل إعلانية.

وتتيح "نتفليكس" خدمة مشاركة كلمات السر وإنشاء حسابات منفصلة تحت اشتراك واحد، لكنها تحاول في الوقت ذاته البحث في كيفية الحصول على ربح من 100 مليون منزل بحسابات مشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us