أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ صاروخاً أطلق مساء الأربعاء من قطاع غزة سقط في مدينة سديروت المحاذية للقطاع، من دون أن يسفر عن إصابات، لكنه أدى إلى أضرار في الممتلكات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنّ "صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية لم تنطلق لاعتراض الصاروخ المذكور.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إنّ الصاروخ سقط بالقرب في بلدة سديروت الإسرائيلية من دون أن يسفر عن إصابات.

وهذا ثاني صاروخ يُطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ مطلع الأسبوع، لكنّه الأول منذ شهور الذي يسقط في مدن إسرائيلية.

ومساء الاثنين، اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" صاروخاً أطلق من القطاع.

وعقب هذا القصف، قصف الطيران الإسرائيلي مواقع يشتبه بأنها لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر الشديد في فلسطين، لا سيّما بعد اعتداء القوات الإسرائيلية على مصلين في المسجد الأقصى، واستمرار اقتحام المسجد من قبل مستوطنين إسرائيليين.