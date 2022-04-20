تبدأ 9 دول عربية مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، الخميس، الاعتكاف بالمساجد، بينما دعت مصر إلى الاعتكاف في المنازل خشية تداعيات فيروس كورونا بالبلاد.

جاء ذلك حسب تصريحات خاصة لمسؤولين ورصد بيانات رسمية، حتى مساء الأربعاء، عشية انطلاق الليلة الأولى للاعتكاف.

والاعتكاف من أهم الطقوس الدينية للمسلمين في شهر رمضان لاسيما في العشر الأواخر، ويجلس فيه المعتكف عادة في المساجد، ويكثر فيه الذكر والدعاء.

- الاعتكاف في المساجد

في 22 مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية عودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين (المسجدين الحرام والنبوي) في رمضان، عقب تخفيف إجراءات مواجهة كورونا بعد غياب عامين في 9 مارس/آذار 2020 و6 أبريل/ نيسان 2021.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء، بأن المسجد النبوي يستقبل الخميس "جموع المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان هذا العام بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف"، مشيرة إلى أن عددهم يصل إلى 4 آلاف من الرجال والنساء، دون تفاصيل عن المسجد الحرام بعد.

وفي الأردن أعلن الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف حسام الحياري في حديث لوكالة الأناضول، أن "وزارة الأوقاف رفعت هذا العام الحظر عن أداء الصلوات في المساجد، بالتزامن مع القرار الحكومي الأخير بتخفيف قيود إجراءات كورونا في العديد من القطاعات".

ولفت إلى أن القرار "شمل السماح بالصلاة داخل المساجد بكامل طاقتها الاستيعابية، شريطة ارتداء الكمامة، بما فيها الاعتكاف بالمساجد، وإعادة الأنشطة الدينية كافة كما كانت عليه قبل عامين".

كما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية في 12 مارس/آذار الماضي عن مصادر بوزارة الأوقاف لم تسمها قولها إن "الاعتكاف سيعود إلى المساجد هذا العام".

فيما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر بالوزارة أيضاً في 9 أبريل/نيسان الجاري، أنه سيجري الإعلان عن مساجد الاعتكاف قريباً.

وفي العراق يبدأ الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، إذ قررت لجنة الصحة الوطنية (حكومية) نهاية الشهر الماضي، تقليص إجراءات كورونا من خلال استئناف الصلوات، في المساجد والحسينيات خلال شهر رمضان، وفق مراسل الأناضول، فيما لم يصدر موقف رسمي بعد.

وفي قطاع غزة قال أمير أبو العمرين مدير إدارة الوعظ بوزارة الأوقاف إن "الوزارة قامت بتهيئة المساجد على مستوى القطاع لاستقبال المسلمين للاعتكاف في شهر رمضان وأعطت التعليمات للأئمة بذلك".

وفي الضفة الغربية تفتح المساجد أمام المصلين دون أي إجراءات، منذ رمضان 2021، بعد عام من قيود كورونا، وعادة ما يترك أمر الاعتكاف لكل بلدة وحي لتنظيمه من عدمه، فيما يشهد المسجد الأقصى عادة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

كما تبدأ مساجد عديدة بالعاصمة الخرطوم ومدن سودانية الاعتكاف خلال العشر أيام الأواخر من شهر رمضان، وفق مراسل الأناضول، فيما لم يصدر إعلان رسمي حتى الآن.

وفي اليمن تقام طقوس الاعتكاف في اليمن بالعشر الأواخر من رمضان في معظم المساجد خصوصاً في المدن، وعادة لا يجري الإعلان عن الاعتكاف من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد، بل تقام بشكل تلقائي من قبل اليمنيين في المساجد كعبادة متوارثة منذ زمن طويل، وفق مراسل الأناضول.

وفي موريتانيا بدأ الآلاف الاعتكاف في المساجد خصوصاً في العاصمة نواكشوط والمدن الرئيسية، فيما تشرف بعض الجمعيات على توزيع الإفطار على المعتكفين في المساجد، حسب مراسل الأناضول.

أما في لبنان فقال المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب، إنه لا يوجد اي إجراءات احترازية استثنائية هذا العام بشأن إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والاعتكاف في المساجد.

وأضاف أنه كما جرت العادة، فإن كل إمام مسجد مسؤول عن المسجد الذي هو فيه من الناحية التنظيمية.‎

وفي الصومال قال مصدر لوكالة الأناضول إن الاعتكاف بالمساجد هذا العام كالمعتاد مع أول أيام العشر الأواخر، مشيراً إلى أنه عادة لا يصدر قرار رسمي بشأنه ويجري الاعتكاف بشكل تلقائي في المساجد.

- الاعتكاف في المنازل

في 15 أبريل/نيسان الجاري، قررت وزارة الأوقاف المصرية، عدم السماح بفتح المساجد لأداء الاعتكاف في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير مواجهة كورونا، في إشارة لحثها على إتمامه في المنازل كما جرى في العامين الماضيين من بدء الجائحة، وأكدت الوزارة الموقف ذاته الأربعاء بمواجهة الانتقادات.

- دول اعتادت الاعتكاف ولم تعلن بعد

واعتادت دول عربية على الإعلان عن إقامة الاعتكاف بالعشر الأواخر بالمساجد الأعوام الماضية أو بالمنازل لظروف مواجهة كورونا العامين الماضيين، ولم يصدر عنها بيان حتى مساء الأربعاء.

ومن الدول التي لم تعلن بعد الجزائر، وليبيا، والمغرب، وقطر.