شنّت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من الخميس، غارات على موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، بلا إبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الغارات تأتي ردّاً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاقها.

وذكر بيان الجيش أن مقاتلاته الحربية استهدفت موقعاً عسكرياً، و"عين نفق" يؤدي إلى "مبنى مركزي تحت أرضي، يحتوي على موادّ خام كيمائية تُستخدم في تصنيع محرّكات صاروخية".

وأضاف: "سوف تشكّل هذه الغارة ضربة ملموسة لعملية إنتاج القذائف الصاروخية في قطاع غزة".

وكانت "القسام" أعلنت صباح الثلاثاء الماضي إطلاق صواريخ أرض-جو على طائرات إسرائيلية، شنّت في حينه غارات على قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت صباح الخميس موقعين لكتائب القسام، الأول يقع وسط قطاع غزة، والآخر جنوبيّ مدينة غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع إصابات.

تأتي هذا التطورات في ظلّ توتُّر الأوضاع بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

ومساء الأربعاء منعت الشرطة الإسرائيلية متطرفين إسرائيليين حاولوا الوصول إلى منطقة "باب العامود" بالقدس الشرقية المحتلة ضمن "مسيرة الأعلام".

وسبق للفصائل الفلسطينية في غزة أن حذرت من استمرار اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى والاعتداء على المصلّين المسلمين فيه، متوعدة بأنها "لن تصمت في حال جرى تجاوز الخطوط الحمراء".

ويقتحم مستوطنون المسجد الأقصى منذ الأحد، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي (بدأ الجمعة ويستمرّ حتى الخميس) وسط حراسة مشددة من الشرطة.