سياسة
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وزير الخزانة التركي يلتقي مسؤولي شركات أمريكية كبرى.. ماذا بحث معهم؟
التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في الولايات المتحدة.
وزير الخزانة التركي يلتقي مسؤولي شركات أمريكية كبرى.. ماذا بحث معهم؟
وزير الخزانة التركي يلتقي مسؤولي شركات أمريكية كبرى / AA
21 أبريل 2022

التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في الولايات المتحدة.

وأوضح نباتي في تغريدة الأربعاء، أنه التقى كبار مسؤولي الشركات الأمريكية الرائدة في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظّمته غرفة التجارة بالولايات المتحدة.

وأضاف أنه قدّم معلومات عن التوقعات الاقتصادية لتركيا وإمكانات الاستثمار فيها.

وأشار إلى حضوره اجتماع اقتصادات الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، وبحثهم فيه الآثار الاقتصادية للصدمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع والغذاء والطاقة، والظروف المالية العالمية.

وجدّد نباتي مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل مجموعة عمل داخل مجموعة العشرين تُعنَى بتقديم منظور منهجي حول الهجرة والتهجير القسري.

وفي تغريدتين أخريين أوضح نباتي أنه التقى أيضاً كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات العاملة في قطاعات الخدمات الصحية والبنية التحتية والقطاع المصرفي والتمويل.

وبيّن أن اللقاء جرى في اجتماع نظّمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إحدى المنظمات غير الحكومية الرائدة في عالم الاقتصاد والأعمال في الولايات المتحدة.

ولفت إلى تبادلهم وجهات النظر حول الاستثمارات والأنشطة الحالية والمخطَّط لها للشركات في تركيا.

وقال: "أطلعناهم على معلومات حول آفاق الاقتصاد التركي وأكدنا مرة أخرى لماذا عليهم الاستثمار في بلدنا".

يُعقد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل/نيسان الجاري.​​​​​​​

وسيجري خلال الاجتماعات تقييم الآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر إلى جانب تبادل آخر التطورات في ما يتعلق بالاقتصاد التركي والسياسات الاقتصادية الراهنة مع الدوائر المالية الدولية، حسب بيان سابق لوزارة المالية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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