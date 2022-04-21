أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، سيطرتها على مدينة ماريوبول الأوكرانية بعد حصارها لأيام طويلة.

وقالت الوزارة إن الوزير سيرغي شويغو، أخبر الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالسيطرة على المدينة المطلة على بحر آزوف.

بدوره وصف الرئيس الروسي سيطرة قواته على المدينة بأنها "نجاج"، كما أمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلاً من اقتحام موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصنون.

وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن "نهاية عمل تحرير ماريوبول نجاح"، وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال "غير مناسب"، ومن الضروري محاصرة "المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة".

وأمر بوتين الجيش الروسي بإلغاء خطط اقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلاً من ذلك.

والخميس أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الروسية تواصل هجومها في شرقي البلاد بهدف بسط السيطرة الكاملة على منطقتَي دونيتسك ولوغانسك، فيما غادرت أربع حافلات لإجلاء مدنيين مرفأ ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

وخلال الساعات الاربع والعشرين الماضية صدّت القوات الأوكرانية في المنطقتين تسع هجمات روسية، دمرت فيها دبابة واحدة، وعشر وحدات مدرعة، ومركبتين، ونظاماً مدفعياً، ووحدتين هندسيتين خاصتين، ومنظومة صاروخية مضادة للطائرات، ومستودع ذخيرة، وفق بيان هيئة الأركان.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي يواصل "شنّ ضربات صاروخية وقصف البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا"، فيما تتعرض خاركيف، ثانية أكبر مدن أوكرانيا، لقصف وإغلاق جزئي.

وفي خيرسون جنوبي البلاد، حيث زعمت روسيا السيطرة الكاملة عليها، "يعتزم الجيش الروسي تنظيم تعبئة إجبارية للسكان"، وكذلك قطع "الدعم الإنساني من السلطات الأوكرانية للمنطقة"، حسب البيان.

وفي وقت سابق الخميس، غادرت أربع حافلات لإجلاء مدنيين مرفأ ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، حسبما أعلنت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني.