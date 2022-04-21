وقفت أجهزة الأمن الإيرانية ثلاثة أشخاص في جنوب شرقي البلاد يشتبه في ارتباطهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، لضلوعهم في نشر "وثائق مصنّفة" سرية، وفق ما أفاد به التليفزيون الرسمي الخميس.

وأورد الموقع الإلكتروني للتليفزيون "إيريب نيوز" أنه "جرى توقيف ثلاثة أشخاص على ارتباط بالموساد في محافظة سيستان-بلوشستان".

ونقل التليفزيون عن بيان لوزارة الأمن (الاستخبارات) أن هؤلاء "نشروا معلومات ووثائق مصنّفة (سرّية)".

وجرت عملية التوقيف "بقرار من السلطة القضائية" الإيرانية، وفق البيان الذي لم يحدد تاريخ ذلك أو هوية الموقوفين أو طبيعة الوثائق المنشورة.

وتقع محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرقي إيران على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وغالباً ما تشهد مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلَّحة.

وغالباً ما تعلن السلطات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوَّين اللدودَين لها.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في يوليو/تموز الماضي، توقيف "عناصر عميلة" للاستخبارات الإسرائيلية وضبط أسلحة كانت مُعَدّة للاستخدام في "أحداث شغب" في خوزستان بجنوب غربي البلاد.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف عديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

وحذّر الرئيس إبراهيم رئيسي الاثنين من أن القوات المسلّحة الإيرانية ستواجه "بحزم" أي تحرّك للدولة العبرية يستهدف بلاده.