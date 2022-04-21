سياسة
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كندا.. العثور على 14 قبراً جديداً قرب مدرسة داخلية تابعة لكنيسة
أعلنت السلطات الكندية الخميس العثور على 14 قبراً غير مسجل، في موقع قرب مدرسة داخلية تابعة لكنيسة بمقاطعة ساسكاتشوان. وقال زعيم سكان "جورج جوردون" بايرون بيتيرنوز، إن كثيراً يجب فعله للتأكد من وجود مقابر أخرى مماثلة.
كندا.. العثور على 14 قبراً جديداً قرب مدرسة داخلية تابعة لكنيسة
كندا.. العثور على 14 قبراً قرب مدرسة داخلية تابعة لكنيسة
21 أبريل 2022

أعلنت السلطات الكندية الخميس العثور على 14 قبراً غير مسجل، في موقع قرب مدرسة داخلية تابعة لكنيسة بمقاطعة ساسكاتشوان.

جاء ذلك في إطار مشروع لإجراء مسح بالرادار في المنطقة، يجريه سكان "جورج جوردون" المحليون شمالي المقاطعة.

وقال زعيم سكان "جورج جوردون" بايرون بيتيرنوز، في تصريحات، إنه عُثر مبدئياً على 14 قبراً غير مسجّل في 4 مناطق قرب مدرسة داخلية تابعة لكنيسة.

وأضاف أن كثيراً يجب فعله للتأكد من وجود مقابر أخرى مماثلة، لكون المدرسة كانت نشطة طوال 100 عام.

وأوضح بيتيرنوز أن هذه العملية قد تستغرق 10 سنوات على الأقل.

ويقول مؤرخون كنديون إنه بين عامي 1883 و1996، أُجبر نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين على "استيعاب وإدراك" المجتمع الأبيض في كندا، عبر الالتحاق بمدارس كان يديرها، غالباً، مبشِّرون مسيحيون.

وواجه هؤلاء الأطفال انتهاكات كبيرة، فوصفت اللجنة الكندية للحقيقة والمصالحة في 2015، ما عاشوه بـ"الإبادة الثقافية"، إذ كانوا يُمنعون من التحدث بلغتهم الأصلية كما تعرّضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بل والحرمان من الطعام حسب شهادات كثيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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