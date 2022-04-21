دعت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، روسيا إلى فتح ممر إنساني من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول، لإجلاء المدنيين بعد سيطرتها على المدينة.

وقالت في بيانٍ الخميس إن بلادها طلبت من روسيا فتح ممر إنساني من المصنع بشكل عاجل، لإجلاء نحو ألف مدني، و500 جندي مصاب هناك، مؤكدة أهمية إجلائهم جميعاً اليوم.

ودعت زعماء العالم والمجتمع الدولي إلى التركيز على إجلاء المدنيين من آزوفستال الآن.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن جيش بلاده "سيطر على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في أوكرانيا، باستثناء مصنع آزوفستال للمعادن".

"المحادثات الروسية-الأوكرانية مستمرة"

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن موسكو لا تزال في انتظار رد كييف بعد أن سلمتها وثيقة تتعلق بمحادثات السلام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء إنه لم يطّلع أو يسمع عن الوثيقة التي يقول الكرملين إنه أرسلها لأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن المحادثات الروسية-الأوكرانية مستمرة.

إغلاق قنصليات دول البلطيق

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إنها أمرت بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.

وأضافت الوزارة في بيان أنها ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرغ وبسكوف وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرج ومكتبها في بسكوف وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرغ.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت لاتفيا وإستونيا بإغلاق قنصليات روسيا بسبب غزوها أوكرانيا بينما طلبت ليتوانيا من السفير الروسي المغادرة.

تواصل العقوبات الغربية على روسيا

أضافت بريطانيا اليوم الخميس 26 فرداً وكياناً لقائمة المشمولين بعقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا بما يشمل قادة عسكريين وشركات دفاعية.

ومن بين من أُدرجوا حديثاً في قائمة العقوبات، التي نشرتها الحكومة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، الكولونيل جنرال نيكولاي بوجدانوفسكي من الجيش الروسي ويشغل منصب النائب الأول لرئيس الأركان المشتركة وكذلك شركة الصناعات العسكرية ومجموعة برومتك-دوبنا الصناعية.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه ليس هناك محظورات بالنسبة لألمانيا حين يتعلق الأمر بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

وأضافت، متحدثة في تالين، أن ألمانيا تدرس الصيانة الإضافية التي ستحتاجها دبابات "ماردر" و"ليوبارد" قبل أن تتمكن من استخدامها في الميدان بأوكرانيا.

وأردفت أن الجيش الألماني نفسه يواجه نقصاً في المعدات اللازمة لمهامه الحالية وأن ألمانيا توفر التبرعات من معدات سوفيتية قديمة صنعها حلفاء.

بدروها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن لمحطة تليفزيونية إن بلادها تعهدت بتوريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك خلال زيارتها كييف اليوم الخميس مع نظيرها الإسباني.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".