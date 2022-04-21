تسعى تويتر إلى منع إيلون ماسك الاستحواذ على كامل أسهمها، إذ ليست الشركة متحمسة لأن يحكمها ملياردير معروف بتصرفاته وتصريحاته العفوية بلا اكتراث للعواقب الناجمة عنها، ما يشير إلى أنّ المخاوف المرتبطة بمصير المنصة في حال امتلكها ماسك تطغى على المبلغ الذي اقترحه رجل الأعمال لشرائها.

ويقول المحلل روجر كاي من شركة "إندبوينت تكنولوجيز" إنّ "مجلس الإدارة يشعر بأنّ الأمور ليست على ما يرام"، مضيفاً أنّ "ماسك في الأساس استبدادي، ونظرته التحررية فيها شيء من سياسات اليمين المتطرف".

وقبل أسبوع، عرض إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومستخدم تويتر المثير للجدل، شراء كامل أسهم المنصة مقابل 43 مليار دولار، مشيراً إلى رغبته في جعلها مكاناً أفضل لممارسة حرية التعبير.

ويثمّن العرض الذي قال ماسك إنّه نهائي قيمة سهم تويتر بـ54.20 دولاراً، وهو سعر أعلى مما أغلق عليه السهم قبل عرض الملياردير لكنه أقل من أعلى مستوى سجله في فبراير/شباط العام الماضي، عند 77.06 دولاراً.

وقال مجلس إدارة تويتر، إنّ أي استحواذ يفوق الـ15 في المئة من أسهم الشركة دون الحصول على موافقته، من شأنه أن يغرق السوق بالأسهم ويجعل عملية الاستحواذ بالتالي أكثر صعوبة.

ويمتلك ماسك أساساً أكثر من 9 في المئة من أسهم الشركة، ما يجعله أكبر المساهمين فيها.

ويرى المحلل روب إندرلي من مجموعة "إندرلي" أنّ ماسك "يتصرف بتهوّر"، معتبراً أنّ "تركيبة ماسك التي تجمع بين التحكم المحدود بالانفعالات والثراء الفاحش ليست مناسبة".

وأعرب ماسك عن رغبته في جعل الخوارزمية الخاصة بتويتر مفتوحة المصدر، والسماح للمستخدمين بالاطلاع عليها واقتراح تغييرات فيها.

ودعا إلى سياسة تعتمد على إشراف أقل على المحتوى، وهي مسألة شائكة خصوصاً فيما يتعلق بقضايا بارزة من بينها قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي مُنع استخدام وسائل التواصل بعد اقتحام مناصريه مبنى الكابيتول، في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية أوائل العام الماضي.

ويقول المحلل روب إندرلي إنّ "ماسك يؤكد أنّه سيجعل تويتر منصة اجتماعية بلا قيود، لكن عدداً كبير من منصات مماثلة لم ينجح، إذ يسيطر عليها المتصيدون ويصبحون عدائيين جداً ويبعدون الناس عن المنصة".

ويرى إندرلي أنّ محاولات إنشاء "منصات شبيهة بتويتر لليمين المتطرف" فشلت في جذب الانتباه، مشيراً إلى أمثلة عدة من بينها منصة "بارلر" والشبكة الاجتماعية الخاصة بترمب، وفق حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد يكون مجلس إدارة تويتر قلقاً كذلك من أن يؤدي استحواذ ماسك على المنصة إلى تكثيف الضغط لمحاربة المعلومات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل.

وتقول ميلانيسي: "ربما تفكر تويتر في التدابير التي ستتخذها الجهات الرقابية في حال سيطر ماسك على المنصة"، مضيفةً أنّ "تويتر تخضع أصلاً إلى مراقبة كبيرة ستعزَّز في حال استحوذ عليها ماسك".

وأشارت وكالة "موديز" إلى أنّ ماسك سيحتاج إلى 39 مليار دولار لشراء كل أسهم تويتر القائمة، لافتةً إلى "احتمال كبير" في تسديد أو إعادة تمويله مليارات الدولارات من الديون الحالية للشركة الواقعة في سان فرانسيسكو.

ومن بين الشائعات المنتشرة أنّ ماسك يتطلع إلى التعاون مع شريك ثري.