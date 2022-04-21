حدد بيان لمركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية اعتماداً على الحسابات الفلكية.

وتتحرى الدول الإسلامية مساء التاسع والعشرين من رمضان، هلال شهر شوال، وتعني رؤية الهلال نهاية رمضان وبداية العيد، وإن لم يُرصد الهلال في تلك الليلة تُتِّم تلك الدول صيام 30 يوماً ليكون اليوم التالي هو أول أيام العيد.

وبدأ عديد من الدول شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 إبريل/نيسان، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 إبريل/نيسان الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

في حين بدأت عدة دول شهر رمضان يوم الأحد 3 إبريل/نيسان، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/أيار الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وحسب بيان مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، فبالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 إبريل/نيسان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوماً، ليكون يوم الاثنين 2 مايو/أيار عيد الفطر السعيد فيها.

وأما بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/أيار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدّة رمضان 29 يوماً وأن يوم الاثنين 2 مايو/أيار هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار في كل من الهند وبنغلاديش وباكستان.