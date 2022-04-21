سياسة
3 دقيقة قراءة
مركز الفلك الدولي: الاثنين 2 مايو عيد الفطر السعيد في معظم الدول
حدد بيان لمركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية اعتماداً على الحسابات الفلكية، وقال إن يوم الاثنين 2 مايو/أيار سيكون عيد الفطر السعيد في معظم الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/أيار.
مركز الفلك الدولي: الاثنين 2 مايو عيد الفطر السعيد في معظم الدول
الاثنين 2 مايو/آيار عيد الفطر السعيد في معظم الدول
21 أبريل 2022

حدد بيان لمركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية اعتماداً على الحسابات الفلكية.

وتتحرى الدول الإسلامية مساء التاسع والعشرين من رمضان، هلال شهر شوال، وتعني رؤية الهلال نهاية رمضان وبداية العيد، وإن لم يُرصد الهلال في تلك الليلة تُتِّم تلك الدول صيام 30 يوماً ليكون اليوم التالي هو أول أيام العيد.

وبدأ عديد من الدول شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 إبريل/نيسان، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 إبريل/نيسان الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

في حين بدأت عدة دول شهر رمضان يوم الأحد 3 إبريل/نيسان، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/أيار الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وحسب بيان مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، فبالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 إبريل/نيسان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوماً، ليكون يوم الاثنين 2 مايو/أيار عيد الفطر السعيد فيها.

وأما بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/أيار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدّة رمضان 29 يوماً وأن يوم الاثنين 2 مايو/أيار هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار في كل من الهند وبنغلاديش وباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us