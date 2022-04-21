قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا دولة محاطة بالبحار من 3 جهات، ولذلك فإن امتلاكها قوات بحرية قوية ليس خياراً بل ضرورة. ولفت إلى إصرار تركيا على مواصلة السعي حتى تصبح القوات البحرية من أقوى القوات في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في كلمة عبر اتصال مرئي بمناورات "الوطن الأزرق 2022" البحرية.

وأضاف أن بلاده أنقذت مئات آلاف اللاجئين من الغرق في البحر، فيما تركت الدول التي تعتبر نفسها متحضرة اللاجئين للموت.

وأوضح أن القوات المسلحة التركية تواصل أداء مهامها داخل وخارج الحدود بنجاح من جهة، وتستمر في تنظيم مناوراتها العسكرية بهدف تفقد جاهزيتها، من جهة أخرى.

ولفت إلى إطلاق القوات المسلحة مناورات "الوطن الأزرق 2022" منذ 11 أبريل/ نيسان الجاري، بهدف إتمام جاهزيتها، واختبار فعالية أنظمة الأسلحة المحلية والوطنية.

وأفاد بأن القوات البحرية التركية تؤدي أيضاً عمليات الإغاثة الإنسانية في عدة مناطق حول العالم.

وأكد أنه في الوقت الذي تترك فيه الدول التي تعتبر نفسها متحضرة اللاجئين للموت في البحر، وتقتلهم عمداً من خلال إغراق قواربهم، أنقذت القوات البحرية التركية مئات آلاف اللاجئين من الغرق في ظلمات البحر.

ولفت إلى أن عمليات الإغاثة الإنسانية التي نفذتها تركيا في مناطق الأزمات بأوكرانيا وليبيا وأفريقيا وآسيا الوسطى حظيت بتقدير العالم أجمع.