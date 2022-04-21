قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشكك في تصريحات الروس بشأن سيطرتهم على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، فيما أكد أن أمريكا ستمنع السفن التابعة لروسيا من دخول موانئها.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، بشأن آخر الإجراءات الأمريكية حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا، إن: "سيطرة (بوتين) على ماريوبول موضع شكّ" مضيفاً أن "ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل".

وكشف بايدن عن تقديم 800 مليون دولار إضافية لدعم القدرات العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح أن المساعدات الجديدة ستتضمن أسلحة متقدمة وذخيرة، وقال: "أرسلنا طائرات مُسيرة ومروحيات وأنظمة رادار للجيش الأوكراني".

وقال بايدن إن على الكونغرس أن يتدخل للاستمرار في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن إدارته تعتزم تقديم 500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للحكومة الأوكرانية.

وأضاف: "سنواصل تشديد الضغوط على بوتين وزيادة عزلة موسكو في الساحة الدولية".

وقال: "بوتين لن ينجح أبداً في احتلال أوكرانيا".

وبيّن بايدن أن القوات الروسية أطلقت حملة جديدة للاستيلاء على أراضي في شرق أوكرانيا، لكنه شكك في تصريحات الروس بشأن سيطرتهم على ماريوبول.

وتُضاف هذه الحزمة من المساعدات إلى مساعدة سابقة بالقيمة نفسها خصّصها الرئيس بايدن، في مارس/آذار الماضي لكييف.

ومن شأن هذه المساعدة أن تسمح لأوكرانيا بالحفاظ على حسن سير عمل الحكومة من خلال دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتجنّب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

يذكر أنه في 2021 نفذت السفن الروسية بنحو 1800 زيارة للموانئ الأمريكية، وهي نسبة صغيرة من إجمالي حركة المرور.

وسبق أن منعت الولايات المتحدة الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأمريكي، لتنضم بذلك إلى كندا والدول الأوروبية.