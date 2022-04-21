سياسة
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"يقودان الشباب الأفغاني إلى الضلال".. طالبان تحظر تيك توك وبابجي
حركة طالبان تأمر بحظر تطبيق "تيك توك" ولعبة الفيديو "بابجي"، معتبرة أنهما يقودان الشباب الأفغاني إلى الضلال. وتحظى تطبيقات الهاتف بشعبية بين الأفغان الذين انحسرت أمامهم وسائل الترفيه منذ عودة طالبان إلى السلطة العام الماضي.
"يقودان الشباب الأفغاني إلى الضلال".. طالبان تحظر تيك توك وبابجي
طالبان تحظر تيك توك وبابجي / AFP
21 أبريل 2022

أمرت حركة طالبان في أفغانستان الخميس بحظر تطبيق "تيك توك" ولعبة الفيديو "بابجي"، معتبرة أنهما يقودان الشباب الأفغاني إلى الضلال.

وتحظى تطبيقات الهاتف بشعبية بين الأفغان الذين انحسرت أمامهم وسائل الترفيه منذ عودة طالبان إلى السلطة العام الماضي وحظرهم الموسيقى والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن التطبيقات "جعلت جيل الشباب يضل الطريق"، معلناً أن وزارة الاتصالات تلقت أوامر بحجبها في أفغانستان.

كما أصدرت طالبان أوامر إلى الوزارة بمنع القنوات التلفزيونية من عرض "مواد غير أخلاقية"، رغم أن المحتوى المقدم عليها يتركز على الأخبار والبرامج الدينية.

ورغم الوعود باعتماد سياسات أقل تشدداً من تلك التي اتبعتها خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، فرضت طالبان ببطء قيوداً خانقة على الحياة الاجتماعية، خصوصاً على النساء.

ولا تزال مدارس البنات الثانوية مغلقة، وتُمنع النساء من ممارسة وظائف حكومية كثيرة أو من السفر، حتى بين المدن، من دون مرافقة قريب ذكر بالغ.

وسبق لحكومة الرئيس المعزول أشرف غني أن حاولت حظر "بابجي"، وهي لعبة إطلاق نار مستوحاة من سلسلة "ذي هانغر غايمز" The Hanger Games.

ويتمتع ما يزيد قليلاً عن 9 ملايين شخص بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء أفغانستان، وهي دولة يقرب عدد سكانها من 38 مليون نسمة، حسب أرقام نشرتها شركة "داتا ريبورتال" المستقلة في يناير/كانون الثاني.

كما تضم البلاد حوالى أربعة ملايين مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك.

وكانت باكستان قد حظرت تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية مرتين سابقاً بسبب ما قالت إنه محتوى "غير لائق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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