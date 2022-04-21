سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تدين الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 18 شخصاً على الأقل بأفغانستان
أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية "غير الإنسانية" التي ضربت عدداً من المدن الأفغانية وأودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصاً. الخميس، وكان مسؤولون في حكومة طالبان المؤقتة أعلنوا وقوع سلسلة تفجيرات في مناطق مختلفة في أفغانستان.
تركيا تدين الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 18 شخصاً على الأقل بأفغانستان
الخميس أعلن مسؤولون في حكومة طالبان عن مقتل 18 شخصاً على الأقل في سلسلة تفجيرات بأفغانستان / AP
21 أبريل 2022

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، إدانتها بأشد العبارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي ضربت عدداً من المدن الأفغانية وأودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصاً.

وقالت الوزارة في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء انفجارات وقعت بعدد من المدن الأفغانية".

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية غير الإنسانية".

وأردفت: "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونقدم تعازينا لذويهم وللشعب الأفغاني الصديق والشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤولون في حكومة طالبان المؤقتة، مقتل 18 شخصاً على الأقل، وإصابة عشرات آخرين، جراء سلسلة تفجيرات ضربت مناطق مختلفة في أفغانستان، بينها مدينتا مزار شريف وقندوز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us