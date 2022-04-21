سياسة
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بينهم مؤسس فيسبوك.. روسيا تحظر على 29 أمريكياً دخول أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، فرض عقوبات على 29 أمريكياً، بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن ضد مسؤولين ومواطنين روس عقب بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
بينهم مؤسس فيسبوك.. روسيا تحظر على 29 أمريكياً دخول أراضيها
 روسيا تحظر على 29 أمريكياً دخول أراضيها  (other) / Others
21 أبريل 2022

منعت روسيا، اليوم الخميس، 29 أمريكياً هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، رداً على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن المشمولين بالعقوبات "سيمنعون من دخول الأراضي الروسية لفترة غير محددة".

وتضم قائمة العقوبات الروسية كلاً من نائبة الرئيس هاريس وز وجها دوغ إمهوف، والنائبة الأولى لوزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر غرادي، ومتحدث البنتاغون جون كيربي، ومتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وفرضت موسكو أيضاً عقوبات على عدد من مسؤولي البيت الأبيض، وخبراء وصحفيين ورجال أعمال بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) مارك زوكربيرغ.

كما ضمت القائمة أسماء رؤساء عدد من الشركات الأمريكية التي اتهمتها موسكو "بالانخراط بتطوير وإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية".

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مسؤولين روس عدة ورجال أعمال "أوليغارشية" بتهمة دعمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا.

كما فرض الرئيس الأمريكي حظراً شاملاً على واردات النفط الروسية، لردع موسكو عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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