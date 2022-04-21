في حادثة طريفة وغريبة، ألقت الشرطة البريطانية القبض على لص كسول حاول سرقة سيارة فارهة موجودة في أحد المنازل في منطقة سوتون كولدفيلد بمقاطعة "ويست ميدلاندز" غرب البلاد، إلا أنه نسي نفسه وأعجب بتصميم السيارة ما جعله ينام بداخلها لعدة ساعات.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن مالك المنزل "سيمون ريد" 51 عاماً استدعى الشرطة التي أيقظت السارق من نومه في المقعد الأمامي لسيارة "أودي Q7" فارهة متوقفة في الممر الخارجي وذلك بعد أن شاهده طفل صغير يبلغ من العمر 12 عاماً في صباح اليوم التالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أم الطفل "زوي ريد" 46 سنة قالت لها: لم نكن نعرف لحظة الحادثة ما إذا كان علينا أن نضحك أم نبكي؟ فمن المخيف رؤية رجل غريب يقتحم المكان، لكن من المضحك أيضاً أنه جعل نفسه مرتاحاً وغطّ في النوم.

وبيّنت زوي أن طفليها "دان" 12 عاماً وشقيقه "كارتر" 8 أعوام عندما شاهدا اللص يدخل المنزل ثم يقوم بالجلوس في السيارة والنوم داخلها، أبلغاها على الفور، مضيفة أنه من الغريب رؤية اللص نائماً بهذه السرعة لكن الأغرب هو عدم رغبتنا في إيقاظه لكي لا يهرب.

من جهتها أفادت الشرطة البريطانية أن أول شيء قاله السارق لحظة القبض عليه هو أنه لا يمكن القبض عليه بسبب السرقة لأنه لم يأخذ أي شيء بحسب زعمه، في حين أظهرت لقطات الفيديو الأمنية للمنزل دخول رجل يرتدي سترة زرقاء ومعطفاً داكناً ثم ركوب سيارة أودي فارهة بعد تجربة سيارات أخرى في المنطقة.

وأكدت شرطة ويست ميدلاندز أنه جرى القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاماً من تامورث - ستافوردشاير، حيث وجهت إليه تهمة سرقة سيارة ودخولها بطريقة غير شرعية.