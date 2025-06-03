سياسة
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مخالفاً مقترح ويتكوف.. ترمب يؤكد عدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق
خالف الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين، اقتراحاً قدمه مبعوثه الخاص إلى إيران، معلناً أنه سيصر على أن تقوم طهران بتفكيك برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالكامل في إطار أي اتفاق لتخفيف العقوبات القاسية المفروضة عليها.
مخالفاً مقترح ويتكوف.. ترمب يؤكد عدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق
ترمب يشدد موقفه: لا اتفاق مع إيران دون تفكيك كامل لبرنامج التخصيب النووي / Reuters
منذ 3 ساعات

وقدم ترمب وستيف ويتكوف، الذي يقود المفاوضات نيابة عن الولايات المتحدة، في مناسبات متكررة رسائل متضاربة علناً بشأن ما إذا كان سيسمح لإيران بالاحتفاظ بإمكانية تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لأغراض مدنية. وتؤكد إدارة ترمب أنها لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.

وصوّر ترمب المفاوضات على أنها أفضل فرصة لكلا البلدين لتجنب صراع عسكري مباشر بشأن برنامج إيران النووي. وتصر طهران، التي تنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، على أنها لن توافق على أي اتفاق يلزمها إلغاء كامل لبرنامج التخصيب.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: "في إطار اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم".

تأتي تصريحات ترمب بعد تقارير إعلامية أفادت بأن أحدث اقتراح قدمه ويتكوف لطهران سيسمح لها بالاحتفاظ بتخصيب منخفض المستوى لأغراض مدنية مثل الطب النووي وتوليد الكهرباء، إذا وافقت على إغلاق مواقعها المحصَّنة تحت الأرض لفترة من الزمن.

وقد أجرت الولايات المتحدة وإيران عدة جولات من المحادثات النووية المباشرة، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.


مصدر:TRT Arabi
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