سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا تحتج على تصريحات عراقية بشأن عملية "المخلب-القفل"
أعلنت وزارة الخارجية التركية، استدعاء القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة، بشأن التصريحات الصادرة عن السلطات العراقية حول عملية "المخلب-القفل" ضد تنظيم PKK الإرهابي، مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.
تركيا تحتج على تصريحات عراقية بشأن عملية "المخلب-القفل"
تركيا تحتج على تصريحات عراقية بشأن عملية "المخلب-القفل" / AA
21 أبريل 2022

قدمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة، نازدار إحسان شيرزاد، على خلفية التصريحات العراقية الرسمية الصادرة بشأن عملية "المخلب- القفل" والادعاءات الواردة في هذا السياق.

وفي معرض إجابته على سؤال ورده، أوضح المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بلغيتش، أن بلاده استدعت إلى مقر الخارجية القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة (نازدار إحسان شيرزاد).

وأكد بلغيتش أن التصريحات الصادرة عن السلطات العراقية الرسمية بشأن عملية "المخلب-القفل" أزعجت أنقرة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن المزاعم الواردة في هذا السياق لا أساس لها من الصحة، مبيناً أن الخارجية التركية قدمت إلى القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة مذكرة احتجاج تتضمن وجهة النظر التركية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "المخلب-القفل" في 18 أبريل/نيسان الحالي ضد الأهداف الإرهابية شمالي العراق.

ولفت إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يستهدف الأراضي التركية من معسكراته المنتشرة في شمالي العراق منذ 40 عاماً.

وأعرب بلغيتش عن أسف بلاده من عدم تلقيها الاستجابة المنشودة من السلطات العراقية على المطالب التركية الملحة بإنهاء وجود التنظيم الإرهابي (بأراضي العراق) الذي يشكل كذلك تهديداً لسيادة العراق واستقراره.

ولفت إلى أن PKK مدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية لدى العديد من الدول والمنظمات الدولية، مبيناً أن تركيا تفضل في الدرجة الأولى القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق بيد السلطات العراقية.

وشدد على أن تركيا مستعدة دائماً للتعاون الوثيق مع العراق حيال مكافحة التنظيم.

وبيّن بلغيتش أن تركيا ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب حق الدفاع المشروع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما دامت السلطات العراقية لا تتخذ خطوات ملموسة وفعالة في مكافحة التنظيم الإرهابي، واستمر تهديد الأمن القومي التركي من قبل PKK الإرهابي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وأطلقت تركيا فجر الاثنين، عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us