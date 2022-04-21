قدمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة، نازدار إحسان شيرزاد، على خلفية التصريحات العراقية الرسمية الصادرة بشأن عملية "المخلب- القفل" والادعاءات الواردة في هذا السياق.

وفي معرض إجابته على سؤال ورده، أوضح المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بلغيتش، أن بلاده استدعت إلى مقر الخارجية القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة (نازدار إحسان شيرزاد).

وأكد بلغيتش أن التصريحات الصادرة عن السلطات العراقية الرسمية بشأن عملية "المخلب-القفل" أزعجت أنقرة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن المزاعم الواردة في هذا السياق لا أساس لها من الصحة، مبيناً أن الخارجية التركية قدمت إلى القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة مذكرة احتجاج تتضمن وجهة النظر التركية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "المخلب-القفل" في 18 أبريل/نيسان الحالي ضد الأهداف الإرهابية شمالي العراق.

ولفت إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يستهدف الأراضي التركية من معسكراته المنتشرة في شمالي العراق منذ 40 عاماً.

وأعرب بلغيتش عن أسف بلاده من عدم تلقيها الاستجابة المنشودة من السلطات العراقية على المطالب التركية الملحة بإنهاء وجود التنظيم الإرهابي (بأراضي العراق) الذي يشكل كذلك تهديداً لسيادة العراق واستقراره.

ولفت إلى أن PKK مدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية لدى العديد من الدول والمنظمات الدولية، مبيناً أن تركيا تفضل في الدرجة الأولى القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق بيد السلطات العراقية.

وشدد على أن تركيا مستعدة دائماً للتعاون الوثيق مع العراق حيال مكافحة التنظيم.

وبيّن بلغيتش أن تركيا ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب حق الدفاع المشروع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما دامت السلطات العراقية لا تتخذ خطوات ملموسة وفعالة في مكافحة التنظيم الإرهابي، واستمر تهديد الأمن القومي التركي من قبل PKK الإرهابي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وأطلقت تركيا فجر الاثنين، عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.