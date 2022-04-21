سياسة
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البنتاغون يعلن تسريع تصنيع طائرات "الشبح" المسيّرة.. ما السبب؟
قالت الولايات المتحدة إن سلاح الجو الأمريكي يعمل سريعاً على تصنيع الطائرات المسيرة التي يطلق عليها "الشبح" والتي تدخل في صفقة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.
البنتاغون يعلن تسريع تصنيع طائرات "الشبح" المسيّرة.. ما السبب؟
وفق البنتاغون فإن سلاح الجو الأمريكي أسرع في تصنيع الشبح استجابة للاحتياجات الأوكرانية
21 أبريل 2022

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إن سلاح الجو الأمريكي يعمل سريعاً على تصنيع الطائرات المُسيرة التي يطلق عليها "الشبح" والتي تدخل في صفقة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا وهي ذات قدرة مماثلة للطائرات المُسيّرة المسلحة "سويتش بليد".

وبعد الإخفاق في السيطرة على العاصمة كييف واضطرارها إلى الانسحاب من شمال أوكرانيا، أعادت القوات الروسية تجميع صفوفها هذا الأسبوع لبدء هجوم جديد في إقليمين بشرق أوكرانيا يشكلان ما يعرف بحوض دونباس.

واستخدمت القوات الأوكرانية بفاعلية الأسلحة الغربية، ومنها صواريخ ستينغر وجافلين إلى جانب الطائرات المُسيرة، لاستهداف القوات الروسية.

وتتيح الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية عادة ضرب القوات الروسية والمعدات من الجو دون أن تكون بالضرورة قريبة من أهدافها، كما هو الحال مع بعض الأسلحة التي تُستخدم على الأرض.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "أسرع سلاح الجو في تصنيعها خصيصاً استجابة للاحتياجات الأوكرانية".

ولا يعرف سوى القليل عن هذه الطائرات المُسيرة مثل مداها وقدراتها القتالية على وجه التحديد.

وفي وقت سابق من الخميس قال البيت الأبيض إنه سيجري تقديم أكثر من 121 منظومة جوية من طراز فينكس جوست التكتيكية المُسيرة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة الأسلحة الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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