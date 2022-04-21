سياسة
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معظمها في رمضان.. كم بلغت تبرعات مسلمي أمريكا للأعمال الخيرية في 2021؟
حققت تبرعات مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية للأعمال الخيرية في عام 2021، أرقاماً قياسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
معظمها في رمضان.. كم بلغت تبرعات مسلمي أمريكا للأعمال الخيرية في 2021؟
معظمها في رمضان.. كم بلغت تبرعات مسلمي أمريكا للأعمال الخيرية في 2021؟ / Getty Images
21 أبريل 2022

كشف تقرير عن مدرسة ليلي العائلية للعمل الخيري في جامعة إنديانا الأمريكية، أن مسلمي البلاد تبرعوا بما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار على شكل زكاة أو صدقة خلال عام 2021.

وذكر التقرير الصادر، الأسبوع الماضي، أن متوسط الزكاة التي يقدمها المسلم الواحد في الولايات المتحدة بلغ 2070 دولاراً.

وأظهر التقرير أن المسلمين الأمريكيين "أكثر ميلاً للنظر إلى الزكاة على أنها عمل خيري".

وقال شارق صديقي، مدير مبادرة الأعمال الخيرية الإسلامية، إن غالبية حجم الأموال المذكورة "تم التبرع بها خلال شهر رمضان".

ووفقا للتقرير، كان أكبر المستفيدين من الأعمال الخيرية المنظمات الدولية غير الربحية، والتي تلقت 25.3% من إجمالي أموال الزكاة.

ويبلغ عدد المسلمين في الولايات المتحدة نحو 3.45 مليون شخص، ما يجعل الإسلام ثالث أكبر دين في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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