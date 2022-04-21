كشف تقرير عن مدرسة ليلي العائلية للعمل الخيري في جامعة إنديانا الأمريكية، أن مسلمي البلاد تبرعوا بما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار على شكل زكاة أو صدقة خلال عام 2021.

وذكر التقرير الصادر، الأسبوع الماضي، أن متوسط الزكاة التي يقدمها المسلم الواحد في الولايات المتحدة بلغ 2070 دولاراً.

وأظهر التقرير أن المسلمين الأمريكيين "أكثر ميلاً للنظر إلى الزكاة على أنها عمل خيري".

وقال شارق صديقي، مدير مبادرة الأعمال الخيرية الإسلامية، إن غالبية حجم الأموال المذكورة "تم التبرع بها خلال شهر رمضان".

ووفقا للتقرير، كان أكبر المستفيدين من الأعمال الخيرية المنظمات الدولية غير الربحية، والتي تلقت 25.3% من إجمالي أموال الزكاة.

ويبلغ عدد المسلمين في الولايات المتحدة نحو 3.45 مليون شخص، ما يجعل الإسلام ثالث أكبر دين في البلاد.